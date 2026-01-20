Netflix aumenta el beneficio neto un 26 % en 2025, hasta los 10.981 millones de dólares

1 minuto

Los Ángeles (EE.UU.), 20 ene (EFE).- El coloso del entretenimiento Netflix informó este martes que aumentó su beneficio neto un 26,05 % en 2025, hasta situarse en 10.981 millones de dólares, impulsados por el aumento de las membresías y mayores ingresos por publicidad.

La empresa superó todos los objetivos financieros marcados para 2025, con un aumento de los ingresos en el cuarto trimestre de un 18 % interanual, mientras trabaja para cerrar el acuerdo de fusión con Warner Bros.-Discovery. EFE

