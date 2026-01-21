Netflix cae un 4,9 % tras recortar proyecciones y con el acuerdo con Warner en el aire

2 minutos

Nueva York, 21 ene (EFE).- Las acciones de Netflix en Wall Street caían un 4,9 % este miércoles tras recortar sus proyecciones de crecimiento en los últimos resultados trimestrales, mientras el acuerdo con Warner Bros y los riesgos que este puede plantear siguen en el aire.

La bajada en bolsa de la plataforma, que redujo el precio de las acciones hasta los 82,97 dólares cada una, se produjo un día después de que presentara unas sólidas cuentas de los últimos meses pero redujera las expectativas de crecimiento del mercado.

Los títulos de Netflix se han ido reduciendo en los últimos meses desde que el pasado mes de junio alcanzó un máximo histórico de 133,91 dólares cada una.

El coloso del entretenimiento registró un sólido desempeño, con ingresos de 45.183 millones de dólares de facturación anual -un 16 % más que en 2024-, un impulso financiero que vino acompañado de una expansión en su base de usuarios, que ya sobrepasa los 325 millones de suscriptores.

En las previsiones de 2026, sin embargo, los datos no son tan positivos. La plataforma de streaming fija unas proyecciones de crecimiento de ingresos de entre el 12 y el 14 %, que, aunque son buenos datos, reducen ligeramente el aumento de 2025, que fue del 16 %.

Los inversores también esperaban un margen operativo mayor al presentado, del 31,5 %, y que aumentaran, más de lo que se prevé que lo harán, los ingresos en publicidad.

Entre sus prioridades para este año, Netflix también fijó «trabajar para cerrar la adquisición de Warner Bros».

El mismo martes, la plataforma mejoró su oferta para el acuerdo al ofrecerse a pagar los 83.000 millones de dólares por la compañía, sin incluir deuda, en efectivo. Anteriormente, había ofrecido esa cifra en una combinación de efectivo y acciones.

Los inversores temen que esta compra suponga más deuda o menos margen para recompras o retribución al accionista.

Además, varios expertos advierten de que tampoco quedan claras las trabas regulatorias que Netflix podría enfrentar si se acaba cerrando el acuerdo, ni qué rentabilidad tendrá. EFE

ecs/asg/ajs