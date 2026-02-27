Netflix sube un 13,75 % al cierre de Wall Street tras retirarse de la puja por Warner

(Actualiza con dato del cierre de Wall Street)

Nueva York, 27 feb (EFE).- Las acciones de Netflix subieron un 13,75 % este viernes al cierre de Wall Street tras la retirada de la plataforma de ‘streaming’ de la batalla por comprar Warner Bros. Discovery (WBD) después de que su junta de accionistas se inclinase por la nueva oferta presentada esta semana por su rival en esta puja, Paramount Skydance (PSKY).

Al cierre del parqué neoyorquino, los títulos alcanzaron los 96,24 dólares tras iniciar la jornada bursátil con subidas como las que ha registrado mientras esperaba la respuesta de WBD.

Diez minutos después del toque de la campana, Netflix crecía un 9 %.

Por su parte, las acciones de PSKY avanzaron un 20,84 % y las de Warner cayeron un 2,19 % al cierre.

Netflix anunció este jueves que «ha declinado aumentar su oferta por Warner Bros.», tras haber recibido una notificación WBD «indicando que su junta directiva ha determinado que la última propuesta de PSKY constituye una ‘propuesta superior’ según los términos del acuerdo de fusión vigente» entre ambas compañías, indicó la empresa codirigida por Ted Sarandos en un comunicado.

Aunque la transacción negociada el pasado diciembre entre Netflix y WBD «había generado valor para los accionistas, con un camino claro hacia la aprobación regulatoria», el precio requerido para igualar la última oferta de PSKY «ya no es financieramente atractivo», agregó el gigante del entretenimiento.

La oferta presentada por PSKY esta semana incluye el pago de 31 dólares por acción en efectivo, frente a los 30 dólares planteados anteriormente, así como un pago adicional de 0,25 dólares por acción por trimestre a partir del 30 de septiembre de 2026 si la operación no se ha cerrado para entonces.

Paramount quiso contrarrestar al acuerdo preliminar de Netflix y Warner alcanzado el pasado diciembre para adquirir los estudios y los negocios de transmisión en directo o ‘streaming’ de WBD por 27,75 dólares por acción, valorando esos activos en unos 72.000 millones de dólares, con un valor empresarial total cercano a los 82.700 millones. EFE

