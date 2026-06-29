Neurólogo y enfermera que atendieron a Maradona antes de su muerte declaran en juicio

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Buenos Aires, 29 jun (EFE).- Un neurólogo y una enfermera que atendieron a Diego Armando Maradona en los días previos a su muerte declararán este martes en el juicio que busca determinar responsabilidades por el fallecimiento del astro, ocurrido el 25 de noviembre de 2020 en una vivienda a las afueras de Buenos Aires.

Jorge Macia realizó una evaluación neurológica al astro el 12 de noviembre de 2020 mientras atravesaba un tratamiento domiciliario tras ser operado a comienzos de ese mes de un hematoma subdural en la cabeza.

En la audiencia de este martes también está previsto el testimonio de Cinthia Córdoba, una de las enfermeras que cumplía funciones de cuidado en la casa donde falleció el exjugador.

Ambos prestaron declaración durante la investigación judicial en 2021: Macia dijo que halló a Maradona «lúcido» y «orientado en tiempo y espacio», mientras que Córdoba criticó la labor de Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa encargada de la atención del astro y una de las acusadas en este juicio.

El neurólogo expresó además que coordinó su trabajo con Forlini y que revisó al paciente junto a Pedro Di Spagna, médico clínico que también está imputado en la causa.

La declaración de Córdoba seguirá al testimonio el pasado jueves de Tamara Mansilla, otra de las que trató a Maradona y que expresó ante el tribunal que se había sentido incómoda durante sus visitas, ya que «faltaban cosas para atenderlo».

«Ante una urgencia, no había caja de emergencia ni desfibrilador, ni un teléfono para poder llamar. No estaba muy clara toda la logística», declaró Mansilla.

La enfermera dijo además que tenía indicado «el control de los signos vitales» del paciente y contradijo así al coordinador de enfermeros, Mariano Perroni, también acusado y que en una audiencia previa había asegurado que el control de signos vitales -que no todos los enfermeros llevaron a cabo- no estaba indicado.

Para la audiencia de este martes, la Fiscalía citó también a declarar a otras dos personas: Andrea Trimarchi, contadora de Maradona; y Luciano Spena, nutricionista con experiencia en deportistas de alta competencia.

Trimarchi declaró durante la etapa de investigación en 2021 que administraba los fondos del ídolo argentino y pagaba los honorarios de dos de los principales acusados en el juicio, Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, médico de cabecera y psiquiatra de Maradona respectivamente.

Además de Forlini, Di Spagna, Perroni, Luque y Cosachov, son juzgados en este proceso el psicólogo Carlos Díaz y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados del delito de homicidio simple con dolo eventual. EFE

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