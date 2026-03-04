¿Cuándo se aplica el derecho de neutralidad? El Gobierno suizo ante una decisión delicada en el conflicto de Oriente Medio

Si Suiza aplica la ley de neutralidad, debería prohibir a EE. UU. sobrevolar su espacio aéreo con fines militares. __Keystone/dpa/Julian Stratenschulte sda-ats

El Consejo Federal (Gobierno) se enfrenta a una decisión complicada: si el conflicto en Oriente Medio se prolonga, tendrá que aplicar el derecho de neutralidad. Eso conllevaría restricciones a los sobrevuelos y a la exportación de armas a Estados Unidos. Para la industria armamentística suiza hay mucho en juego.

Tras el ataque de Estados Unidos a Irán, el Consejo Federal podría enfrentarse pronto a cuestiones complicadas sobre su relación con Washington, justo en un momento en que ambos países negocian un acuerdo comercial y las relaciones entre Berna y Estados Unidos ya han vivido tiempos mejores. Si el conflicto en Oriente Medio se prolonga o incluso se intensifica, el Consejo Federal tendría que aplicar el derecho de neutralidad frente a Estados Unidos.

«Eso significaría, por ejemplo, que nuestro espacio aéreo quedaría cerrado para los aviones militares de Estados Unidos», afirma el ministro de Exteriores, Ignazio Cassis. La duración del conflicto y su intensidad son determinantes para aplicar el derecho de neutralidad, según su Ministerio de Exteriores (EDA), que señala que «por el momento no se puede evaluar si la escalada en Oriente Medio cumple los requisitos para aplicar el derecho de neutralidad». Ni el EDA ni su jefe, el consejero federal Cassis, especifican cuándo se cruzaría ese umbral.

En las guerras de Kosovo e Irak, el Consejo Federal intervino

El Consejo Federal aplicó el derecho de neutralidad frente a Estados Unidos por última vez durante la guerra de Kosovo en 1999 y el ataque a Irak en 2003. En ambas ocasiones prohibió a Estados Unidos sobrevolar el espacio aéreo suizo con fines militares. También hubo restricciones en la exportación de material bélico hacia Estados Unidos.

Un cliente enormemente importante para la industria armamentística suiza Solo Alemania recibe más material bélico de Suiza que Estados Unidos. En los tres primeros trimestres del año pasado, las empresas suizas de armamento entregaron material bélico por un valor de unos 74 millones de francos a Estados Unidos. En la compra de bienes de doble uso —es decir, productos industriales que pueden emplearse tanto con fines militares como civiles—, Estados Unidos, al igual que la mayoría de los países europeos y occidentales, goza de privilegios: puede adquirir ciertos productos en Suiza sin un control específico del Seco (Secretaría de Estado de Economía de Suiza). El Consejo Federal determina periódicamente los países a los que se puede exportar bajo una autorización general ordinaria sin controles adicionales.

La cuestión de las exportaciones de material bélico genera nerviosismo en el Parlamento suizo. Estados Unidos no es solo un proveedor, sino también un cliente importante: después de Alemania, es el segundo comprador más relevante de la industria armamentística suiza. También son significativas las exportaciones de bienes de doble uso, es decir, productos que pueden emplearse tanto con fines militares como civiles.

Las autoridades federales ya muestran «contención»

Si el conflicto en Oriente Medio continúa, el Consejo Federal tendrá que reevaluar la venta de material de armamento a Estados Unidos. No obstante, surge la pregunta de si las autoridades deberían y están capacitadas para tramitar las solicitudes de exportación pendientes de Estados Unidos, dado el desarrollo incierto del conflicto en Irán.

Al parecer, la Secretaría de Estado de Economía (Seco), que es la autoridad responsable, ya ha tomado medidas: «Las autoridades suizas muestran ya contención en las áreas relevantes para la preservación de la neutralidad», escribió el Seco en respuesta a una consulta por parte de SRF, la televisión pública suiza. Sin embargo, las autoridades no especifican en qué ámbitos exactos ejercen esa contención como organismo de autorización y control.

Una decisión crucial para Suiza

Laurent Goetschel, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Basilea y director de la Fundación Suiza para la Paz, opina que el Consejo Federal debería aplicar el derecho de neutralidad si la guerra se prolongara cuatro semanas más, como ha anunciado el presidente estadounidense Donald Trump. «Haga lo que haga el Consejo Federal, tendrá consecuencias», afirma Goetschel. Si no aplica el derecho de neutralidad, sería un indicio de que está rebajando el estatus de neutralidad. Si, por el contrario, lo aplica, va a provocar críticas. «Al mismo tiempo, será una señal de que Suiza quiere comportarse como hasta ahora», añade Goetschel.

Ahora, tras apenas unos días de conflicto, el Consejo Federal aún tiene margen para no comprometerse. Hay mucho en juego para la industria armamentística suiza, pero también para las relaciones entre Suiza y Estados Unidos.

Texto adaptado del alemán por Carla Wolff.

