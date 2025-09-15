The Swiss voice in the world since 1935
Neutralidad

La neutralidad suiza: respuestas a sus preguntas – Segunda parte

La neutralidad suiza no siempre es fácil de entender. Hemos respondido a una selección de preguntas que ustedes al respecto nos han dirigido. Esta es la segunda de tres entregas visuales:

Este contenido fue publicado en
1 minuto
Patricia Islas , Sara Pasino , Giannis Mavris

¿Qué influencia tiene la neutralidad en la moneda suiza? ¿Y cuál es su historia?

Puede encontrar las tres partes de nuestras respuestas aquí:

Mostrar más
Para ser tomada en serio, la neutralidad suiza está armada.

Mostrar más

Neutralidad

La neutralidad suiza: respuestas a sus preguntas

Este contenido fue publicado en La neutralidad suiza no siempre es fácil de entender. Ustedes nos dirigieron sus preguntas y desde Berna respondemos a una selección de ellas.

leer más La neutralidad suiza: respuestas a sus preguntas
Ilustración de Helvetia

Mostrar más

Política exterior

Neutralidad suiza: ¿qué camino tomar?

La neutralidad suiza siempre se ve sometida a presión en tiempos de crisis. Suiza se enfrenta actualmente a una cuestión clave: ¿apertura o aislacionismo?

leer más Neutralidad suiza: ¿qué camino tomar?


Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
36 Me gusta
27 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.

Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR