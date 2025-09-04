The Swiss voice in the world since 1935
Neutralidad

La neutralidad suiza: respuestas a sus preguntas

Para ser tomada en serio, la neutralidad suiza está armada.
Para ser tomada en serio, la neutralidad suiza está armada. Keystone / Peter Schneider
Elige tu idioma
Generado con inteligencia artificial.
La neutralidad suiza: respuestas a sus preguntas
Usted escucha: La neutralidad suiza: respuestas a sus preguntas

La neutralidad suiza no siempre es fácil de entender. Ustedes nos dirigieron sus preguntas y desde Berna respondemos a una selección de ellas. Gracias por su aporte.

Este contenido fue publicado en
1 minuto
Giannis Mavris , Sara Pasino , Patricia Islas

Neutralidad suiza: ¿Sigue siendo válida la neutralidad hoy en día? ¿Qué ocurre en caso de un ataque a Suiza? ¿Y cómo se beneficia de ello el franco suizo?

La política de neutralidad suiza es conocida en todo el mundo, pero pocos conocen los detalles. Regularmente recibimos preguntas de los lectores por correo electrónico, en las redes sociales y en nuestros debates. Hemos recopilado un conjunto representativo de preguntas y las hemos respondido en formato de vídeo.

  • ¿Qué ocurre en caso de un ataque a Suiza? ¿Y los estados neutrales pueden tener una opinión?
  • ¿Qué influencia tiene la neutralidad en la moneda suiza? ¿Y cuál es su historia?
  • ¿Sigue siendo válida la neutralidad? ¿Quién la salvaguarda? ¿Y qué tiene que ver el queso suizo con todo esto?

En este especial encuentra una visión general completa de la neutralidad suiza:

Ilustración de Helvetia

Mostrar más

Política exterior

Neutralidad suiza: ¿qué camino tomar?

La neutralidad suiza siempre se ve sometida a presión en tiempos de crisis. Suiza se enfrenta actualmente a una cuestión clave: ¿apertura o aislacionismo?

leer más Neutralidad suiza: ¿qué camino tomar?

Editado por Benjamin von Wyl

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

En cumplimiento de los estándares JTI

Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI

Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.

Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.

Leer más

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cuál es el futuro del modelo suizo de neutralidad?

¿Puede existir siquiera una vía neutral en tiempos de confrontación de bloques y antagonismo geopolítico?

Únase al debate
390 Me gusta
283 Comentarios
Ver la discusión
Bandera y soldados suizos

Mostrar más

¿Qué significa ser «neutral»?

Este contenido fue publicado en Suiza busca una nueva interpretación de su neutralidad. Una comparación internacional lo demuestra: la neutralidad tiene muchas caras.

leer más ¿Qué significa ser «neutral»?

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR