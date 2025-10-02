The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Swiss democracy
Neutralidad

La neutralidad suiza: respuestas a sus preguntas – Tercera parte

¿Sigue siendo válida la neutralidad? ¿Quién la salvaguarda? Respondemos a las preguntas que recibimos por parte de ustedes en nuestros canales en los medios sociales.

Este contenido fue publicado en
1 minuto
Sara Pasino , Giannis Mavris , Patricia Islas

La neutralidad suiza no siempre es fácil de entender. Ustedes nos dirigieron sus preguntas y desde Berna respondemos a una selección de ellas. Gracias por su aporte.

En este especial encuentra una visión general de la neutralidad suiza:

Ilustración de Helvetia

Política exterior

Neutralidad suiza: ¿qué camino tomar?

La neutralidad suiza siempre se ve sometida a presión en tiempos de crisis. Suiza se enfrenta actualmente a una cuestión clave: ¿apertura o aislacionismo?

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

