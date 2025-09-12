The Swiss voice in the world since 1935
Neutralidad

Neutralidad suiza: respuestas a sus preguntas – Primera parte

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Dirijo la redacción en español de SWI swissinfo.ch, lo que implica asegurar la calidad de nuestras publicaciones y hacerlas comprensibles para personas de habla hispana de más de 20 países. Además, formo parte de un equipo de periodistas especializados en asuntos exteriores. Explicar el acontecer actual y sus relaciones con Suiza es una parte esencial de mi tarea. Periodista senior con más de 30 años de experiencia en periodismo de investigación, locución, producción de contenido multimedia y distribución en redes sociales.

La neutralidad suiza no siempre es fácil de entender. Hemos respondido a una selección de preguntas que ustedes al respecto nos han dirigido. Esta es la primera de tres entregas visuales:

¿Qué ocurre en caso de un ataque a Suiza? ¿Y los estados neutrales pueden tener una opinión?:

Para ser tomada en serio, la neutralidad suiza está armada.

