Suiza flexibiliza la exportación de armas para proteger su industria

A finales de 2021, el Parlamento suizo decidió prohibir la venta de armas a países en guerra. En 2024, las armas representaron el 0,7 % de las exportaciones suizas. Keystone / Gaetan Bally

La presión de la industria de defensa y una Europa que se rearma a un ritmo jamás visto desde la Guerra Fría han hecho que Suiza flexibilice la venta de armas a países en conflicto. Las autoridades suizas insisten en que estas exportaciones y la neutralidad son compatibles.

En 2022, Alemania —en dos ocasiones— pidió a Suiza que le permitiera reexportar a Ucrania 12.400 cartuchos de munición para tanques Gepard. Suiza rechazó ambas peticiones.

Alemania había comprado la munición décadas atrás y quería entregársela a Ucrania para derribar misiles de crucero y drones en la lucha contra la invasión rusa.

Suiza, sin embargo, tiene prohibido exportar y reexportar armamento de fabricación propia a países involucrados en algún conflicto. También rechazó solicitudes similares de España, Dinamarca y los Países Bajos.

El Gobierno alemán calificó duramente la decisión suiza. «Tengo que decirlo claramente, no puedo entender por qué Suiza no proporciona munición Gepard», declaró el entonces vicecanciller Robert Habeck.

Suiza ahora está cambiando de rumbo. El Parlamento ha decidido conceder automáticamente licencias de exportación y reexportación de armas a 25 países —la mayoría de ellos europeos—, incluso si están involucrados en un conflicto.

Esta decisión es consecuencia del temor a que la desconfianza de las naciones europeas hacia las restricciones impuestas a las armas adquiridas haga que los pedidos de armamento suizos sufran repercusiones negativas. Y esto ocurre en un momento en el que Suiza está reevaluando lo que significa ser un Estado neutral en medio de las nuevas amenazas a la seguridad en el continente.

Qué va a cambiar En virtud de la actual Ley de Material de Guerra, Suiza no puede exportar armas de fabricación helvética a países involucrados en una guerra o que cometan graves violaciones de los derechos humanos. Los compradores deben firmar una declaración de no reexportación y solicitar permiso para reexportarlas. En 2024, el Gobierno suizo pidió al Parlamento el derecho a derogar estas normas en casos excepcionales. El Parlamento aceptó y fue todavía más allá. Las exportaciones de armas se concederán automáticamente para 25 países —incluso si están involucrados en un conflicto— y se eliminará la declaración de no reexportación. El Gobierno tendrá derecho de veto cuando sea en interés nacional suizo. De los 25 países, 19 están en Europa. Los restantes son Argentina, Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

Preocupación por la industria bélica suiza

El debate sobre la exportación de armas, surgido del deseo de algunos parlamentarios de permitir las reexportaciones a Ucrania como una forma de apoyar a un país en conflicto, ha sido influenciado, en gran medida, por la preocupación por la industria de defensa nacional.

Después de que Suiza rechazara sus solicitudes de reexportación, los Países Bajos respondieron deteniendo las compras de armas suizas. Alemania, por su parte, excluyó a los fabricantes suizos de la licitación de un gran pedido de equipo militar.

La industria indicó que estaba siendo rechazada. Esto ocurre en un momento en el que los países europeos —impulsados por las amenazas de Rusia, la preocupación por la retirada de Estados Unidos de la alianza de defensa de la OTAN y, más recientemente, la retórica del presidente estadounidense Donald Trump sobre el uso de la fuerza para anexionarse Groenlandia— están aumentando el gasto militar «sin precedentes».Enlace externo

Los exportadores de armas suizos tienen motivos para estar nerviosos. El mayor mercado para las armas suizas es Europa, ya que representaEnlace externo más del 80 % de las ventas al extranjero. Las exportaciones de armas en 2023, si se compara con 2022, se redujeronEnlace externo en un 27 %, es decir, 258 millones de francos (330 millones de dólares). Aunque esto se debió, en parte, a que finalizó un contrato para suministrar sistemas de defensa aérea a Qatar para la Copa Mundial de Fútbol, por valor de 194 millones de francos. Las exportaciones en 2024 disminuyeron otro 5 %.

Y preocupación por la seguridad europea

Sin la posibilidad de vender armas al extranjero, la industria corría el riesgo de desaparecer, con «graves consecuencias» para la seguridad nacional, según afirmóEnlace externo la asociación suiza de industrias mecánicas Swissmem mientras el Parlamento debatía la cuestión. También advirtió de que, para eludir las restricciones, algunas empresas estaban trasladando su producción al extranjero.

A mediados de 2024, un grupo de expertos independientes encargado de formular recomendaciones sobre la futura estrategia de seguridad del Gobierno también argumentóEnlace externo que había que reforzar la industria armamentística para que esta pudiera adaptarse a las nuevas amenazas. La mayoría de estos expertos se mostraron a favor de flexibilizar la reexportación de armas.

Esta conclusión fue una señal de que la invasión rusa «y el cambiante contexto geopolítico han sacudido profundamente la visión que Suiza tiene del mundo y de su lugar en él», escribióEnlace externo Ulrike Franke, miembro del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

En términos similares se expresó el ministro de Defensa suizo, Martin Pfister, cuando el pasado mes de diciembre, en Bruselas, les dijoEnlace externo a los líderes de la industria que la guerra en Ucrania era «un punto de inflexión que ha destruido la ilusión de una paz duradera en Europa».

Y afirmó que ahora existía en el continente «un riesgo real de más guerra», por lo que Suiza «daría prioridad a la adquisición de material de defensa en Europa y se implicaría más en la cooperación europea en materia de armamento».

Cambia la percepción de la neutralidad suiza

En su discurso —pronunciado la semana en que el Parlamento votó a favor de flexibilizar las exportaciones de armas— Pfister indicó que la medida de Suiza era compatible con la neutralidad del país, incluso si las armas acababan en una zona de conflicto.

Eso supone un cambio con respecto a la postura del Gobierno, que había rechazado las solicitudes de reexportación a Ucrania. El Gobierno había insistido en que, como Estado neutral, Suiza estaba obligada a aplicar el principio de igualdad de trato en la venta de armas. Si permitía la entrada de armas suizas en Ucrania, se vería obligada a enviar una cantidad equivalente a Rusia, un resultado que quería evitar, según explicó Pascal Lottaz, profesor asociado de estudios sobre neutralidad en la Universidad de Kioto (Japón).

En Suiza, la cuestión de la exportación de armas es paralela a la neutralidad, dijo Lottaz, aunque legalmente ambas cuestiones están separadas. Mientras en el Parlamento debatían la flexibilización de las restricciones, nadie se ponía de acuerdo sobre lo que esto podría significar para la neutralidad del país. Había quien creía que tendría un efecto fortalecedor, ya que una industria armamentística próspera ayudaría a mantener la neutralidad armada de Suiza y su capacidad de autodefensa.

Otras personas argumentaron que los cambios debilitarían o incluso supondrían una violación de la neutralidad, un temor que el ministro de Economía, Guy Parmelin, trató de apaciguar señalando que las nuevas normas se limitaban a un puñado de países. El Gobierno, como hasta ahora, añadió Parmelin, seguiría evaluando cada solicitud de compra de forma individual.

Fuera de Suiza, es probable que el cambio genere una percepción más negativa de su neutralidad, afirmó Lottaz, especialmente entre quienes creen que un Estado neutral no debería producir ni vender armas. Podría reforzar la percepción de que Suiza ya no es neutral, una afirmación que hizo Rusia, después de que el país alpino adoptara las sanciones de la Unión Europea por la invasión de Ucrania a gran escala.

«Llenar de significado la neutralidad»

Desde que comenzó la guerra, Suiza no es el único Estado neutral de Europa que está reevaluando su posiciónEnlace externo en materia de defensa. La neutralidad, argumentó Lottaz, es una «palabra vacía que una y otra vez debe llenarse de significado. Es en momentos de gran agitación, como ahora, cuando debatimos sobre aquello en lo que debemos y no debemos participar».

Finlandia y Suecia —que tradicionalmente se han mantenido al margen militarmente— han optado por unirse a la OTAN. Chipre ha dejado de comprar armas a Rusia, se está alineando más con Occidente y —a pesar del probable veto de Turquía— aspira a entrar en la OTAN.

Otros países se ven presionados para aumentar su gasto en defensa. Austria se ha comprometido a alcanzar el objetivo del 2 % del PIB, frente al 0,8 % actual. Irlanda se muestra más reticenteEnlace externo y, a diferencia de Suiza, ha vinculado su bajo gasto militar a su neutralidad.

En Suiza, donde se prevé que los gastos militares aumenten hasta el 1 % del PIB en 2032, desde que comenzó la guerra en Ucrania, ha disminuido el apoyo público a la neutralidad, aunque sigue siendo relativamente alto (87 %). En los próximos meses, la población votará una propuesta para una interpretación más rígida de la neutralidad, que impediría a Suiza adoptar sanciones económicas o la obligaría a reducir su cooperación con la OTAN.

Desde 2022, Suiza ha intensificado sus lazos con la alianza transatlántica. También ha establecido en su estrategia de seguridadEnlace externo una vía para la defensa cooperativa en caso de un ataque en su territorio. Pero, a diferencia de Chipre, en Suiza ninguna mayoría política está preparada para la adhesión a la OTAN, al menos no en la próxima década, cree Lottaz.

En cuanto a las nuevas normas de exportación, la batalla continúa. Quienes se oponen han lanzado una campañaEnlace externo para forzar un referéndum sobre los cambios. Más de la mitad de la población suiza apoya el envío de armas a un país que se defiende de un ataque, una medida que no consideran contradictoria con la neutralidad suiza, según una encuesta.

Los socios comerciales de Suiza se mantienen cautelosos. Para el embajador de Alemania, Markus Potzel, los cambios eran tales que todavía «no hay garantía» de que su país, en el futuro, pueda «disponer libremente» de las armas fabricadas en Suiza. Para Ucrania, sin embargo, el resultado es claro: casi cuatro años después de la invasión de Rusia, las armas que en el pasado se vendieron a países europeos seguirán sin llegar al país, ya que las nuevas normas de exportación no son retroactivas.

Texto original editado por Tony Barrett. Adaptado del inglés por Lupe Calvo. Versión en español revisada por Carla Wolff.

