Rusia: “Suiza se comporta de manera prudente” Hanna Jordi, SRF 28 de marzo de 2018 - 16:30 Numerosos Estados han reaccionado al envenenamiento del exespía ruso y su hija en Gran Bretaña con la deportación de diplomáticos. Suiza no apoya por el momento esa acción coordinada. Entrevistado por SRF, el exdiplomático y profesor de relaciones internacionales de la Universidad de San Gall, Paul Widmer, analiza esa elección. SRF: Estados Unidos, Canadá, Ucrania y muchos países de la Unión Europea (UE) han expulsado a más de 110 diplomáticos y empleados del servicio secreto ruso, siguiendo el ejemplo de Gran Bretaña. La OTAN y Australia también participan en esa acción. ¿Es algo único? Paul Widmer: En cuanto al número de países que participan, sí. La solidaridad, especialmente en el seno de la UE, es sorprendentemente fuerte, aunque no todos los países han seguido. En la mayoría de los casos, las deportaciones son tratadas bilateralmente. La cantidad de personas expulsadas, sin embargo, no es inusual. En el pasado, ha habido acciones en las que mucho más diplomáticos han sido expulsados. SRF: ¿Cómo explicar esta extraordinaria alianza? P.W.: Primero, este ataque fue simplemente repugnante. Está prohibido internacionalmente el uso de armas químicas. También es un crimen contra el derecho diplomático internacional. Los diplomáticos deben cumplir con las leyes del país en el que están estacionados. Sin decisiones hasta el fin de la investigación Suiza confirma su condena al ataque con veneno contra el exagente doble Sergei Skripal en Salisbury, Reino Unido. Sin embargo, "antes de que Suiza saque conclusiones sobre el contexto y la autoría del acto, hay que esperar los resultados de las investigaciones en curso", dijo un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores (DFAE) a swissinfo.ch. SRF: ¿Es por ello que los Estados enviaron una señal fuerte? P.W.: Supongo que es la ira acumulada por las acciones de Rusia. El enfoque de Moscú se ha alejado demasiado de las normas internacionales, comenzando con la anexión de Crimea, seguido por las operaciones de infiltración en el este de Ucrania y el papel especial de Rusia en el Medio Oriente. Los gobiernos debieron considerar necesario enviar nuevamente una señal fuerte. SRF: Entre los países que expulsan a diplomáticos rusos hay Estados no pertenecientes a la UE. ¿Por qué Suiza no participa? P.W.: Suiza ha seguido tradicionalmente una política muy prudente a este respecto. Es lo que nos impone una política de neutralidad verosímil. El Ministerio de Exteriores ha declarado que condena enérgicamente el ataque, pero quiere esperar hasta que se demuestre claramente que el gobierno ruso está detrás de ese acto. La investigación aún está en curso. En caso de un empeoramiento de la situación y el rompimiento de relaciones diplomáticas, Suiza podría asumir mandatos internacionales de potencia protectora. SRF: Las expulsiones son parte de las disputas diplomáticas. ¿En qué medida esta acción es dolorosa para Rusia? P.W.: Objetivamente, debemos decir que la acción no es muy dolorosa. Otras medidas, como sanciones o prohibiciones de entrada para algunas personas, causan más daño. Las representaciones de países como Rusia suelen ser muy grandes. Rusia tiene 500 personas en Estados Unidos. Simbólicamente, sin embargo, esta alianza es importante. Tendrá un impacto en el clima internacional. SRF: Rusia ha anunciado contramedidas. ¿Cómo continuará este juego diplomático? P.W.: Si comparamos la situación con casos similares del pasado, podemos suponer que probablemente tendrá lugar un ping pong diplomático. Los Estados tratarán de encontrar un equilibrio. Después de un tiempo, se restablecerá un ‘modus vivendi’ y los países repondrán silenciosamente el personal de sus representaciones.