Newell’s Old Boys y Talleres de Córdoba seguirán en la primera división

Buenos Aires, 8 nov (EFE).- Newell’s Old Boys y Talleres de Córdoba ratificaron este sábado su continuidad en la primera división del fútbol argentino, tras sus respectivas victorias ante Huracán (0-2) y Platense (1-0), en la decimoquinta jornada.

A primer turno de la jornada sabatina, Newell’s Old Boys se impuso por 0-2 a domicilio ante Huracán en un año muy complicado que tuvo al elenco rosarino luchando por mantener la categoría.

A segundo turno, Talleres de Córdoba puso fin a su angustia con la victoria por 1-0 frente a Platense con el tanto del chileno Ulises Ortegoza para también garantizar su lugar en la elite del fútbol argentino en el 2026.

Además, Racing Club se impuso por 1-0 ante Defensa y Justicia con el gol del colombiano Duván Vergara ante un ‘Cilindro de Avellaneda’ vacío por la sanción de los organismos de seguridad por la pirotecnia utilizada en la previa de la semifinal de Copa Libertadores ante Flamengo.

Con este resultado la Academia está entre los clasificados a los octavos de final del torneo y todavía mantiene sus ilusiones de meterse en la Copa Libertadores 2026 por tabla anual.

En los últimos partidos de este sábado, San Martín de San Juan empató 1-1 con Lanús para mantener la ilusión de seguir en primera división, mientras que Unión de Santa Fe igualó 0-0 con Barracas Central.

La jornada comenzó el viernes con el empate sin goles entre Rosario Central y San Lorenzo.

Este domingo se disputará una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino entre Boca Juniors y River Plate en La Bombonera.

Deportivo Riestra-Independiente jugarán el lunes. EFE

