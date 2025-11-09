Newsom, gobernador de California, ve en la victoria electoral el resurgimiento demócrata

Washington, 9 nov (EFE).- El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, aseguró que los buenos resultados de su partido en las elecciones locales y estatales del pasado martes representa el resurgimiento de la energía de su formación de cara a los comicios de medios término de 2026 y los presidenciales de 2028, para los que suena como posible candidato.

El pasado martes, los ciudadanos de California avalaron la conocida como Proposición 50, una medida para otorgar autoridad para implementar de manera inmediata y temporal un nuevo mapa de distritos del Congreso en el estado.

La iniciativa se presentó como una respuesta a la manipulación de distritos electorales implementados en estados republicanos como el de Texas.

El gobernador celebró también la respuesta de los demócratas texanos para boicotear la manipulación de Texas.

«Realmente creo que, en muchos sentidos, ese fue el comienzo de esta remontada, es el comienzo de un resurgimiento de energía», declaró Newsom en alusión a los resultados y a la reacción de los demócratas de Texas para intentar bloquear la iniciativa.

«Claridad, convicción, propósito, energía. En guardia, no a la defensiva. Un Partido Demócrata resurgente. Un partido que entiende lo que está en juego para nuestra democracia», recetó Newsom para el futuro de la formación.

Tras la manipulación de los mapas de Texas, el presidente, Donald Trump, animó a otros estados republicanos a tomar medias en la misma línea para asegurar una victoria de su formación en los próximos comicios.

Newsom viajó a Houston, en el estado de Texas, este fin de semana para participar en un mitin en que celebró la iniciativa vencedora en California.

El gobernador de California es uno de los candidatos que más suenan para el ticket presidencial de las elecciones de 2028, en los últimos meses ha protagonizado innumerables enfrentamientos con el presidente, Donald Trump.EFE

