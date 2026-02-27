Nexperia intenta romper con su dueño chino en plena tensión entre Países Bajos y Pekín

3 minutos

La Haya, 27 feb (EFE).- El fabricante de semiconductores Nexperia, con sede en Países Bajos, está intentando separarse de su propietario chino, Wingtech, que se muestra reacio a vender sus acciones, en plenas tensiones con China por el control y protección de tecnología estratégica.

La compañía, con sede en la ciudad neerlandesa de Nimega, asegura tener ya importantes inversores dispuestos a adquirir las acciones en manos de Wingtech, pero este grupo tecnológico chino se niega a desprenderse de ellas, aseguró este viernes el diario neerlandés De Telegraaf.

Según las fuentes citadas, tras los acontecimientos de los últimos meses, Nexperia estaría dispuesta a cortar lazos con Wingtech y confía en que los responsables políticos neerlandeses presionen a Pekín para facilitar la venta de la participación del grupo chino en el fabricante.

El pasado verano, el Gobierno de Países Bajos decidió intervenir en Nexperia para evitar que su conocimiento tecnológico y propiedad intelectual pudieran transferirse a China, y un tribunal neerlandés suspendió por separado al director general chino Zhang Xuezheng (Wing).

En respuesta, las autoridades chinas prohibieron la exportación de chips desde la planta de Nexperia en China y ordenaron a los empleados ignorar la supervisión impuesta desde Países Bajos.

La medida generó preocupación en la industria automovilística europea, que depende en gran medida de los semiconductores producidos por Nexperia, ante el riesgo de interrupciones en el suministro.

Tras semanas de negociaciones, China permitió restablecer parte de los envíos después de que el Gobierno neerlandés aceptara suspender las medidas adoptadas sobre la empresa, aunque eso no anuló la intervención y se mantiene la opción de reactivar la medida en cualquier momento.

El pasado día 11, la Sala de lo Mercantil del Tribunal de Apelación de Ámsterdam ordenó una investigación sobre la política y la gestión interna al considerar que hay “motivos fundados” para dudar de su administración y mantuvo la suspensión del consejero delegado.

En su lugar, el tribunal, que apreció “indicios de que se actuó de forma negligente ante un conflicto de intereses” en Nexperia, mantuvo el nombramiento de un administrador independiente provisional para dirigir la empresa mientras se desarrolla la investigación.

Las acciones de Nexperia -salvo una- permanecen transferidas temporalmente a un gestor designado por el tribunal, y la propiedad sigue siendo del accionista Yuching Holding (de Wingtech), pero este pierde por ahora la mayoría de votos en la junta general.

El mantenimiento de una sola acción en manos del accionista le permite asistir a las juntas y acceder a la información corporativa.

La duración de la investigación encargada por la Corte no está fijada, aunque este tipo de procedimientos suele prolongarse más de seis meses, según el propio tribunal, y en principio, el informe no será público, salvo decisión expresa de la Justicia. EFE

