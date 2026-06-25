Neymar: «No pensé nada cuando entré, solo agradecí el momento»

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Miami (EE.UU.), 24 jun (EFE).- Neymar aseguró este miércoles que no pensó en nada en concreto cuando saltó al campo en la victoria de Brasil contra Escocia por 0 a 3, en el que fue su primer partido con la ‘Seleçao’ en casi tres años.

«No pensé nada cuando entré, solo agradecí el momento», confesó a los medios en la zona mixta.

El 10 del Santos entró remplazando a Matheus Cunha en el minuto 76 de partido y fue recibido con una atronadora ovación por el público brasileño.

La afición pidió al seleccionador Carlo Ancelotti la salida al campo de Neymar en la segunda mitad, con gritos de ‘Neymar, Neymar’, y aplaudió cuando el técnico italiano lo llamó a calentar.

Neymar agregó que estaba muy feliz por volver a jugar con la selección y aseguró que ama vestir esa camiseta.

«Mi objetivo era jugar la Copa del Mundo, jugar con la selección», resaltó, antes de indicar que «no fue fácil llegar hasta aquí», pero que jugó «tranquilo».

Neymar no jugaba con la pentacampeona desde el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de rodilla en un partido de eliminatorias sudamericanas contra Uruguay en Montevideo.

El extremo, que es el máximo goleador en la historia de Brasil, con 79 tantos, permaneció un año de baja.

Además, sufrió una nueva lesión el pasado mayo que le forzó a entrenarse al margen del grupo hasta la semana pasada.

Con su debut hoy, se convirtió en el cuarto jugador brasileño en disputar cuatro mundiales, junto con Djalma Santos, Pelé y Cafú. EFE

hbc/laa

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