Neymar por poco anota dos golazos en su regreso, pero no impidió derrota del Santos

Río de Janeiro, 9 nov (EFE).- Neymar por poco anotó dos golazos en su primer partido tras casi dos meses de baja por lesión, pero no impidió que el Santos fuera derrotado 3-2 por el Flamengo por el Campeonato Brasileño, y terminó protagonizando polémicas por sus críticas al árbitro y por protestar airadamente al ser sustituido.

El exjugador del Barcelona disputó en el Maracaná de Río de Janeiro su primer partido como titular desde el 14 de septiembre tras superar otra de las numerosas lesiones que le han impedido tener continuidad desde su regreso a Brasil en enero pasado.

El mayor anotador de la selección brasileña lucha por regresar a la Canarinha y poder disputar el Mundial de 2026, pero, con pocos partidos desde que regresó al Santos, no ha convencido al seleccionador Carlo Ancelotti, que dejó claro que solo lo convocará si está en perfectas condiciones.

Neymar llegó a animar a los aficionados del Santos con dos jugadas en el primer tiempo que por poco convirtió en goles.

Al comienzo del partido por poco abre el marcador al arrojarse dentro del área como si estuviese una piscina para rematar con la cabeza un lanzamiento desde la derecha del centrocampista argentino Álvaro Barreal. Pero su cabezazo pasó a la derecha de la portería defendida por el argentino Agustín Rossi.

Al final del segundo tiempo, Neymar cobró una falta y por poco sorprende a Rossi y abre el marcador, pero el argentino se esforzó para atajarle el balón.

El exatacante del Barcelona y del PSG, cuyo estado físico aún deja mucho que desear, se perdió en el segundo tiempo ante un Flamengo aplastante y terminó sustituido a cinco minutos del final del partido, cuando los locales vencían por 3-0, por el atacante argentino Benjamín Rollheiser.

Santos, sorprendentemente, reaccionó al final del partido, ya sin Neymar en la cancha, y por poco consigue el empate en pleno Maracaná ante un Flamengo que es segundo en la clasificación de la Liga y finalista de la Copa Libertadores.

Tras los goles de Léo Pereira, del colombiano Jorge Carrascal y de Bruno Henrique en lo que parecía sería una nueva goleada del conjunto carioca, Santos descontó con anotaciones de Gabriel Bontempo y del argentino Lautaro Díaz en los últimos cinco minutos.

Sin mostrar mucho en el partido, Neymar terminó protagonizando dos polémicas fuera de la cancha.

La primera por las declaraciones que concedió en el intervalo en las que acusó al árbitro Sávio Pereira Sampaio de ser un pésimo referí, además de «arrogante», y de haberle mostrado una amarilla luego de haberlo «amenazado» para que no se le acercara.

La otra polémica la protagonizó al ser sustituido por el técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Tras dejar evidente su enojo por la sustitución, Neymar ni llegó a dirigirse al banquillo para presenciar el resto del partido con sus compañeros sino que se fue directamente a los vestuarios.

La derrota hundió aún más al Santos entre los últimos cuatro de la clasificación, que son castigados con el descenso, cuando solo faltan cinco jornada para el final de la Liga. EFE

