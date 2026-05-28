Neymar tiene una lesión muscular grado II y estará de baja hasta tres semanas con Brasil

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Teresópolis (Brasil), 28 may (EFE).- Neymar, concentrado con la selección brasileña para el Mundial 2026, fue diagnosticado con una lesión muscular de grado II en la región del gemelo y estará de baja de «dos a tres semanas», informó este jueves la CBF.

El médico de la Canarinha, Rodrigo Lasmar, señaló en rueda de prensa que el 10 del Santos seguirá «un tratamiento intensivo» en los próximos días con los profesionales de la ‘Seleção’. EFE

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