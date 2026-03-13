Nguesso, «El Emperador» octogenario del Congo sin miedo a eternizarse en el poder

Nairobi, 13 mar (EFE).- Apodado «El Emperador» por algunos de sus homólogos africanos, el presidente de la República del Congo (Congo-Brazzaville), Denis Sassou Nguesso, buscará a sus 82 años en las elecciones de este domingo un quinto mandato sin miedo a eternizarse en el poder, que ocupa desde hace casi 29 años.

No obstante, Nguesso ha gobernado el país durante más de 40 años en dos periodos no consecutivos: entre 1979 y 1992 y desde 1997 hasta la actualidad.

El mandatario es el tercer presidente en activo que más tiempo ha ocupado el poder en África, después del ecuatoguineano Teodoro Obiang y el camerunés Paul Biyá, que gobiernan desde 1979 y 1982, respectivamente.

Nacido el 23 de noviembre de 1943 en lalocalidad de Edou (norte) y educado en los regímenes comunistas de Cuba y la desaparecida Unión Soviética, Nguesso ingresó en el Ejército en 1960 y recibió formación en Argelia.

Comenzó su carrera política en 1968 tras participar en un golpe de Estado que entregaría el poder al general Marien Ngouabi.

Al año siguiente, Ngouabi bautizaría el país como República Popular de Congo y fundaría el Partido Congoleño del Trabajo (PCT); formación que excepto el periodo 1992-1997 -años en los que Nguesso no ocupó la Presidencia- siempre ha ostentado el poder.

En marzo de 1977, mientras Nguesso era ministro de Defensa, Ngouabi fue asesinado en un golpe de Estado fallido y, tras el magnicidio, el general Hiombi Opango asumió la Presidencia y el liderazgo del PCT.

Pero Opango tan solo duró dos años como mandatario, ya que en 1979 el ya general del Ejército Nguesso inició otro levantamiento por el que ocuparía la Presidencia y el liderazgo del partido durante 13 años, hasta su exilio en París en 1992, tras haber sido despojado de sus poderes ejecutivos por una Conferencia Nacional.

La Conferencia, en la que participaron los principales partidos legalizados a finales de 1990 al aceptarse por primera vez el pluralismo político, cambió de nuevo el nombre del país a República del Congo y dio paso a un Gobierno de transición en manos de André Milongo, exfuncionario del Banco Mundial sin afiliación política.

Vuelta del exilio y golpe de Estado

Tras años en el exilio, Nguesso regresó al Congo en 1997 y en otro golpe de Estado -que puso fin a una cruenta guerra civil- tomó de nuevo el poder hasta su reelección en los comicios de 2002.

En las siguientes elecciones, en 2009, Nguesso obtuvo casi el 79 % de los votos, mientras que la mitad de los 12 candidatos que se oponían a él boicotearon las urnas al considerar que se trataba de un fraude.

En 2015, impulsó una reforma constitucional que retiró el límite de edad de 70 años de los candidatos a la Presidencia y elevó a tres el máximo de mandatos presidenciales de cinco años, lo que le permitió seguir en el poder.

Desde entonces, Nguesso ganó por abrumadora mayoría otras dos votaciones (2016 y 2021), en las que el Gobierno bloqueó el acceso a internet y limitó el número de observadores nacionales e internacionales.

A las elecciones del domingo, el mandatario acude con el lema «Aceleremos la marcha hacia el desarrollo» en una economía que empezó a levantar cabeza en 2024, tras años de recesión por la caída global del precio del petróleo y el impacto de la pandemia del coronovirus.

Pero la mayoría de la población de este país petrolero de África central, uno de los más estables de la región, continúa viviendo en la pobreza.

«(Nguesso) encarna la caricatura de una cleptocracia: la de un jefe de Estado rico que dirige un país pobre», dijo de él en una ocasión el abogado de la ONG alemana Transparencia Internacional, William Bourdon.

Preguntado en 2013 si ese asunto le quitaba el sueño, Nguesso respondió: «¡Ciertamente, no!».

La Justicia francesa -expotencia colonial del Congo- ha investigado acusaciones de corrupción contra Nguesso y miembros de su familia, entre ellos su hijo menor Denis Christel, que podrían estar relacionadas con la adquisición de mansiones y vehículos de lujo.

Tras sus inicios marxistas, «El Emperador» impulsó ambiciosos proyectos de infraestructuras y de desarrollo gracias a los ingresos del «oro negro», pero décadas después su nombre se asocia también a la «corrupción endémica» -en palabras de organizaciones internacionales- que reina en el Congo. EFE

