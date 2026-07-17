Niñas y jóvenes bolivianas muestran su talento para el skateboard en ‘La Paz sobre ruedas’

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Gina Baldivieso

La Paz, 16 jul (EFE).- Niñas y jóvenes de Bolivia pusieron a prueba este jueves su talento para el skateboard en un evento organizado por el colectivo ‘Warmis sobre ruedas’, un grupo de chicas que practican ese deporte vistiendo las tradicionales polleras de las cholitas como un homenaje a esas mujeres aimaras que son un emblema de La Paz.

‘La Paz sobre ruedas’ fue la iniciativa que se realizó en el Parque de Pura Pura, en el noroeste de la ciudad que es la sede del Gobierno y el Legislativo, promovida también por las escuelas Ella Patina de Switch y Chuyma Skate, explicó a EFE Franchesca Barbeito Loza, integrante de ‘Warmis sobre Ruedas’.

Warmi en aimara significa mujer.

Según Barbeito, el evento se enfocó en hacer competencias, juegos y dinámicas para «incentivar a las chicas» a que practiquen el skateboard.

Poco más de una veintena de participantes de entre 8 a 20 años acudieron a la convocatoria para la actividad, que incluyó los niveles principiante, intermedio y avanzado.

Dos de las participantes más jóvenes fueron Arelí Leonela y Miriam Fernández, ambas de 10 años, aunque empezaron desde muy temprana edad a practicar este deporte.

«Me puedo sentir libre patinando, al subirme a una patineta siento más libertad, la adrenalina», contó a EFE Arelí, quien se interesó por el skateboard viendo demostraciones de «trucos difíciles» y tutoriales en videos.

La niña practica este deporte desde sus 7 años y para participar en el ‘La Paz sobre ruedas’, visitó una pollera de color rojo.

Miriam comentó a EFE que patina desde sus 6 años y alentó a otras niñas a practicar skateboard porque «es muy lindo este deporte».

«Siento como si fuera una paloma volando, haciendo trucos, es muy bonito, (se siente) la adrenalina, me gusta este deporte», sostuvo Miriam, quien vistió una pollera de color azul metálico y un casco blanco con pegatinas.

Arelí, Miriam y las demás chicas participaron en el juego de cangrejos, consistente en avanzar con la patineta con movimientos que alternan entre la punta y la cola de la tabla, simulando el movimiento de un crustáceo.

También hubo el juego de los gladiadores, en el que cada participante, montada en su patineta, debía tratar de permanecer dentro de un círculo marcado en el suelo y empujar o chocar a las demás para sacarlas del área.

En el ‘Colla girl skate contest’, las chicas mostraron sus mejores trucos con la patineta.

Las ‘Warmis sobre ruedas’ patinan vestidas como las cholitas de La Paz «porque la mayoría que está en el grupo quiere reivindicar la cultura y también hacer homenaje» a sus abuelas y madres.

«Algunas de las participantes tienen tanto abuelitas o incluso mamás que se visten de pollera, entonces quieren rendir homenaje y sentirse bien con sus raíces, con orgullo», sostuvo la joven, quien también llevaba el cabello recogido en dos trenzas, como las aimaras bolivianas.

Según Barbeito, el grupo nació el 16 de julio de 2021, cuando Aydé Choque, la fundadora, hizo un video en homenaje la gesta libertaria de La Paz, «a la mujer de pollera y la cultura boliviana».

La joven, que lleva cuatro años patinando, destacó que el movimiento del skateboard entre chicas «ha crecido» en los últimos años y que cada vez son más las «que se animan a practicar este deporte».

Con actividades como la de esta jornada, las ‘Warmis sobre ruedas’ buscan precisamente que las jóvenes pierdan el miedo al skateboard, agregó.

El skateboard debutó como disciplina olímpica en los Juegos de Tokio realizados en 2021. EFE

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