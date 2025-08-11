The Swiss voice in the world since 1935

Niño de 4 años muere en Italia tras un golpe de calor en un coche durante sus vacaciones

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Roma, 11 ago (EFE).- Un niño de 4 años ha fallecido este lunes en el hospital Gemelli de Roma tras sufrir un golpe de calor dentro de un coche estacionado al sol en Olmedo, al noroeste de la isla italiana de Cerdeña (oeste), donde estaba de vacaciones con sus padres.

Los hechos ocurrieron el miércoles 6 de agosto, cuando los padres encontraron al menor inconsciente dentro del vehículo familiar, que estaba aparcado frente a la casa donde se hospedaban, informaron medios locales.

Los progenitores alertaron de forma inmediata a los servicios de emergencias y el niño fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos del hospital Santissima Annunziata de Sassari, en Cerdeña, donde tuvo que ser reanimado.

Posteriormente, fue trasladado en helicóptero a la capital italiana para recibir atención especializada, pero falleció este lunes debido a un daño cerebral irreversible, según informó el hospital en declaraciones recogidas por medios locales.

Según las primeras reconstrucciones, el pequeño se escapó del control de sus padres, que estaban descansando durante las vacaciones, y se subió al coche estacionado bajo el sol abrasador.

Esta semana Italia continúa bajo una intensa ola de calor, con temperaturas que superan los 35 ºC y picos que en algunas zonas podrían alcanzar los 40 ºC, una situación que se mantendrá al menos hasta el fin de semana, según las previsiones meteorológicas.

Las autoridades sanitarias reiteran las recomendaciones para protegerse del calor extremo, haciendo especial énfasis en la población vulnerable, como niños, personas mayores y enfermos crónicos. EFE

csv/ess

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR