Niño de Elche busca en Nigeria un flamenco que se entienda «más allá de la palabra»

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Diego Nicolás Alonso

Nairobi, 17 jul (EFE).- Niño de Elche llegó esta semana por primera vez a Nigeria «con poco tiempo para hacer turismo», pero con el oído abierto para cruzar su «exflamenco» con músicos nigerianos en la capital del país, Abuya, donde este viernes ofrece un concierto organizado por la Embajada de España.

«Habrá una comprensión que va más allá de la palabra», dice en una entrevista con EFE antes de su actuación, prevista a las 18.00 hora local (17.00 GMT) en el auditorio de la Comisión Nacional de Universidades de Nigeria, donde aterrizó el miércoles.

En el marco de su visita al país africano, del que partirá el sábado, el artista español, cuyo nombre real es Francisco Contreras (Elche, 1985), participó este jueves en una sesión de intercambio con una quincena de intérpretes del Consejo Nacional para las Artes y la Cultura de Nigeria (NCAC, en inglés), que se sumarán a la parte final del concierto.

«No fue una ‘masterclass’ grandilocuente», precisa, sino que consistió más bien en «generar una serie de códigos improvisatorios» con materiales que los músicos locales ya tenían y hacerlos coincidir con su propuesta.

En un comunicado, la Embajada de España presenta la cita como una velada «extraordinaria y vanguardista» con «uno de los nombres más innovadores» del flamenco contemporáneo, y enmarca la iniciativa en el intercambio cultural entre España y Nigeria.

Pero Niño de Elche destaca que no quiere enseñar flamenco como una identidad fija, sino desde una visión «más aperturista» y capaz de conectar con otros disciplinas artísticas «más allá de lo musical».

«Si hubiesen querido otra cosa, hubiesen traído a gente que les muestre un flamenco más identitario», señala.

Contreras no reniega del flamenco, pero tampoco lo habita desde la ortodoxia y opta por catalogarse a sí mismo como «exflamenco», un término que le sirve para «situar la tensión» desde la que trabaja; «dentro y fuera del género», cerca de sus raíces, pero «dispuesto a romper sus formas más reconocibles».

«No es que no sea flamenco. Eso ya depende de quien lo escuche. Es un flamenco no estándar. Duro sí es mi flamenco, porque trabajo con elementos radicales: la disonancia, los ritmos rotos. Pero flamenco estándar, no», matiza.

Encuentro y diálogo

Aunque admite que, tras dos horas de taller con músicos nigerianos, «no es real» afirmar que haya conocido la música del país, lo que sí que ha habido, insiste, es «un encuentro»: él ha ordenado algunos materiales, ha propuesto un ritmo y ha dejado que éstos se crucen con lo que los intérpretes locales ya traían.

Para Contreras, la pregunta por el diálogo de África con el flamenco «aparece de forma natural» en Nigeria, una de las grandes potencias musicales del continente.

«Hay un diálogo que es el que explota la ‘world music’ (música del mundo), coincidir unas melodías con otras. Pero a mí me interesan más las conexiones espirituales, energéticas, de actitudes, de forma de abordar el gesto, el sonido», asegura.

Así, en las formas nigerianas de bailar, cantar y golpear el ritmo encuentra algo familiar.

«Ves sus formas de bailar, sus gestos, su grito. Eso conecta mucho, más allá de que haya melodías o no que coincidan», afirma, al confesar que de Nigeria, como artista, se llevaría con él a un estudio de grabación las voces.

«Me siguen fascinando sus formas corales», subraya.

Aunque el viaje no tomará por ahora forma de disco, obra o colaboración concreta, lo cierto es que África sí aparece cada vez más en su mapa artístico: antes de Nigeria estuvo en Camerún, donde la recepción fue «muy buena», y dice que Kenia le llama especialmente la atención.

Cita dos nombres: KMRU, músico keniano afincado en Berlín cuya electrónica escucha mucho últimamente, y Lord Spikeheart, vocalista también keniano vinculado a «registros extremos».

Esta noche, en Abuya, Niño de Elche no espera que el público entienda cada palabra. La apuesta es otra: cuerpo, ritmo, voz y escucha.

Y, aunque apenas ha tenido tiempo para conocer Nigeria, sí sabe qué se lleva de este primer viaje: «las miradas y las sonrisas», todo lo que no cabe en una maleta. EFE

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