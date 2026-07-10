Niños chinos registrados como tailandeses: desmantelan una red de nacimientos fraudulentos

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Bangkok, 10 jul (EFE).- La Policía de Tailandia ha detenido a 15 personas presuntamente vinculadas a una red de nacimientos fraudulentos que registraba como tailandeses a niños nacidos en China para burlar las prohibiciones legales y económicas que enfrentan los extranjeros en el país del Sudeste Asiático.

El subcomandante de la Policía tailandesa, Samran Nuanma, dijo este viernes en una rueda de prensa que hasta ahora se han emitido 33 órdenes para realizar pruebas de ADN y una veintena de registros y detenciones, entre ellos contra varios ciudadanos chinos.

El policía tailandés indicó que un funcionario público de Tailandia y un empleado de un hospital ya fueron detenidos, a los que se suman, sin precisar números, ciudadanos extranjeros, tailandeses «que aceptaron figurar falsamente como padres de los menores» y «padres chinos acusados de colaborar con la red».

La Policía está tras la búsqueda de más personas presuntamente involucradas en este caso.

Las autoridades han identificado 62 registros de nacimiento fraudulentos que involucran a madres extranjeras y padres tailandeses, acusados de recibir entre 2.000 y 15.000 bats (60 y 450 dólares) por cada registro, según recoge el medio tailandés ‘The Thaiger’.

El subdirector del gubernamental Departamento de Administración Provincial, Witthoon Sirinukul, explicó por su parte que las detenciones y registros recientes forman parte de un operativo llamado Desescamar al Dragón, lanzado en abril pasado, cuando la Policía detectó una red de estafadores chinos.

En esa ocasión, las autoridades anunciaron que investigaban a un grupo de personas de China que tenían hijos con nacionalidad tailandesa, mediante un sistema fraudulento «que perjudica gravemente la seguridad nacional y también afecta la economía del país», confirmaron hoy.

Este fraude, explicó el Departamento de Investigaciones Especiales, permite que menores extranjeros obtengan la nacionalidad tailandesa de forma inmediata, saltándose largos procedimientos legales de verificación.

«Al convertirse en ciudadano tailandés, desaparecen muchas de las restricciones que normalmente tienen los extranjeros y ahora pueden poseer tierras o ser accionistas mayoritarios de empresas (algo prohibido para foráneos), por lo que las autoridades consideran que este fraude es una amenaza tanto para la seguridad nacional como para la economía», indicó el departamento.

China es el principal socio comercial de Tailandia y tiene gran influencia en la política y economía del país, que en los últimos meses ha pedido ayuda a Pekín para luchar contra mafias, muchas de origen chino, que operan en el Sudeste Asiático, especialmente en áreas como las estafas digitales y la trata de personas. EFE

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