Niños colombianos tendrán su parte del galeón español San José: un tesoro de chocolate

3 minutos

Ricardo Maldonado Rozo

Barú (Colombia), 27 dic (EFE).- Los niños de las comunidades de la isla de Barú, en el Caribe colombiano, tendrán su parte del tesoro del galeón español San José. El pecio, representado en una escultura de chocolate, se fundirá para dar cierre a la celebración de fin de año que conmemora el hundimiento del histórico barco.

El chef pastelero Juan Arellano, junto con Andrea Torres, elaboró una escultura de chocolate que representa una escena en la que el galeón es rescatado de las profundidades del mar por un pulpo gigante que lo saca a la superficie y lo sostiene con sus tentáculos.

El San José, que pertenecía a la Armada española, fue hundido por una flota de corsarios ingleses el 8 de junio de 1708 cuando se dirigía a la ciudad colombiana de Cartagena de Indias.

Según crónicas de la época, iba cargado con cerca de 11 millones de monedas de ocho escudos en oro y plata que había recogido en la feria de Portobelo (Panamá).

Arellano explica a EFE que el próximo 6 de enero comenzarán a fundir la escultura para convertirla en piezas que simularán lingotes de oro y que serán repartidas entre los niños de la región, «para que todos tengan derecho y acceso a este patrimonio nacional».

El chef agrega que incluyeron al pulpo por ser un animal propio de la zona cercana a Cartagena: «La idea era que el pulpo rescatara el barco; queríamos darle un poco más de emoción y creatividad a la historia del galeón».

Un tesoro de chocolate colombiano

La escultura se fabricó íntegramente con tres variedades de chocolate colombiano, todas con denominación de origen: «Hay uno de Tumaco, uno del Huila y otro de la Sierra Nevada», detalla Arellano.

«El chocolate colombiano es muy aromático, tiene mucho sabor y se facilita mucho para hacer bombones, esculturas y repostería», argumenta.

La figura, cuya realización tomó tres días, está elaborada con 20 kilos de chocolate y mide 85 centímetros de alto por 38 de ancho.

El chef confesó que uno de los principales retos fue el clima: para que la escultura resistiera, tuvieron que ajustar la temperatura del restaurante Calablanca, del hotel Sofitel Barú Cartagena, a entre 16 y 19 grados Celsius, ideal para su conservación.

Por su parte, el chef ejecutivo del hotel, el francés Patrice Guaus, dijo a EFE que la temática de este fin de año 2025 es la historia del galeón San José, que forma parte de la memoria de Barú, ya que el barco se encuentra «hundido justo un poco más allá», en el Caribe.

«Con la premisa de la fiesta del 31 de diciembre, el equipo de pastelería alistó esta narración tan bonita sobre el galeón», comentó Guaus.

Hace diez años Colombia anunció el hallazgo del galeón español en las profundidades del mar Caribe.

Ahora la investigación del pecio avanza con una filosofía de «puertas abiertas» para que España y otros países se sumen a la iniciativa de recuperar, estudiar y conservar lo que el Gobierno colombiano considera patrimonio cultural y arqueológico del país andino.

Tras el hallazgo del galeón surgieron disputas entre Colombia y España, que aduce que por tratarse de un «barco de Estado», con su bandera, le amparan las normas de la Unesco para reclamar su titularidad. EFE

