Niños de México y España participan en la muestra de arte infantil ‘Tierra de color’

Huelva (España), 30 nov (EFE).- Niños de España y México han participado en ‘Tierra de color’, exposición inaugurada este domingo en el marco del Otoño Cultural Iberoamericano OCIb 2025 que se celebra en la provincia española de Huelva (sur).

La exposición puede verse en el Centro Cultural de la localidad de Punta Umbría como parte de las actividades de esta quinta edición del OCIb Infantil.

En ella han participado niños del municipio mexicano de Ocuilan junto a estudiantes del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Juan Ramón Jiménez, de la localidad de Beas, y los asistentes a los talleres del OCIb Infantil, coordinados por la artista, ceramista y gestora cultural Dnylu Bornacelly.

La muestra reúne más de cincuenta piezas de cerámica, retratos en collage, dibujos y pinturas y permanecerá abierta al público hasta el 10 de diciembre.

El OCIb Infantil continuará su agenda el 5 de diciembre con la actividad ‘Esto es puro cuento’, una sesión de narración y elaboración de juguetes tradicionales mexicanos a cargo de la artista Sonya Barrera, reconocida por su labor en difusión cultural y talleres creativos para la infancia.

El 10 de diciembre se celebrará el taller ‘Cuentos con olor a cardón’, una experiencia de literatura creativa y narración oral dirigida por Carmen Laura Paz Reverol, antropóloga, historiadora e investigadora venezolana especializada en la cultura, lengua y tradiciones del pueblo wayuu.

El OCIb Infantil 2025 desarrolló también propuestas destinadas a acercar a los más pequeños a diversas tradiciones iberoamericanas mediante el arte y la narración oral. Entre ellas, los talleres ‘Sellos ancestrales’, inspirado en la simbología precolombina de Colombia, y ‘Co7ores’, centrado en las montañas de colores de Vinicunca (Perú). EFE

