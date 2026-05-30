Niños y adolescentes paraguayos reclaman una vida libre de violencia y abuso sexual

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Asunción, 30 may (EFE).- Niños y adolescentes de Paraguay protagonizaron este sábado una marcha en el centro de la capital, Asunción, para exigir una vida libre de violencia, mayor presupuesto para programas de protección y políticas integrales contra el abuso sexual infantil, un delito que registra un promedio de ocho denuncias diarias en el país.

El vocero del Movimiento contra la Violencia Sexual hacia Niños, Niñas y Adolescentes de Paraguay, Fernando Acosta, indicó a EFE que las «cifras alarmantes» de abuso sexual infantil y otras violencias contra los menores motivaron la convocatoria de la protesta.

«La principal motivación es que no se cumple el derecho de vivir una vida libre de violencia para niños, niñas, adolescentes», dijo Acosta al destacar que en 2025 la Fiscalía recibió más de 3.300 denuncias por abuso sexual infantil, y entre enero y mayo de este año sumaron 1.184 casos.

«Esto es una problemática estructural que persiste, pero también hay grupos antiderechos y conservadores que frenan estas políticas públicas, y el Estado debe escuchar a los niños y adolescentes», añadió.

La marcha fue convocada en conmemoración del Día Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, recordada cada 31 de mayo.

El vocero resaltó que actualmente «hay más conciencia social» y denuncia ante las autoridades, pero, a su juicio, «sigue habiendo impunidad, silencio, revictimización» y falta de políticas integrales para los menores.

En ese sentido, señaló que el Estado paraguayo «le está negando» a los niños y adolescentes una «política pública de educación sexual integral», que consideró una herramienta «básica» para prevenir el abuso infantil.

Esta situación se refleja también, según dijo, en las cifras de embarazo adolescente del país, difundidas por el Ministerio de Salud y Bienestar Social.

Solo en 2025 se totalizaron 3.591 partos entre niñas y adolescentes, de las cuales 345 eran menores entre 10 y 14 años.

Asimismo, lamentó que entre 2020 y 2025 se registraron más de 18.000 denuncias de abuso sexual infantil, pero solo 1.573 casos terminaron con condenas en el sistema judicial.

Acosta puntualizó que estas cifras no solo demuestran «una falta de fuerza en las políticas públicas», sino que el Poder Judicial «no tiene la capacidad suficiente» para responder a las denuncias debido a una falta de presupuesto.

El Ministerio Público reveló el viernes que los padres, padrastros y abuelos figuran entre los principales investigados por abuso sexual infantil en Paraguay, en un análisis de una muestra de causas entre 2021 y abril de 2026.EFE

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