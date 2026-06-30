Ni el Azteca ni la altura deben ser pretextos para Ecuador, dice Beccacece

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Ni la altura de la capital mexicana ni un estadio Azteca abarrotado deben ser pretextos en la lucha por el soñado pase a octavos ante México en el Mundial 2026, dijo este lunes el técnico de Ecuador, Sebastián Beccacece.

El «Tri», que juega el Mundial como anfitrión, no recibió goles en la fase de grupos y confía en su localía para enfrentarse ante Ecuador en uno de los partidos más cerrados de los dieciseisavos.

«Tienen una gran fortaleza en este estadio mítico, histórico», dijo el entrenador argentino en rueda de prensa al describir el encuentro como un «hermoso desafío, una gran responsabilidad».

Y aunque los ecuatorianos están acostumbrados a la altura, los 2.240 metros sobre el nivel del mar de la capital siempre son un desafío para el rival.

«No ponemos queja ni excusa», dijo Beccacece al subrayar que saldrán a hacer su juego «más allá del escenario y el adversario».

Ecuador pisará la cancha fortalecido luego de apagar las críticas de un inicio árido ante Curazao y Costa de Marfil, que luego revirtió por lo alto al vencer 2-1 a Alemania, un duelo épico que lo disparó a las rondas de mata-mata.

«Somos una selección que dio un paso importante. Después de veinte años se vuelve a meter en un cuarto partido y queremos hacer historia de por primera vez jugar un quinto, que es nuestro sueño», expresó el seleccionador.

Tras aterrizar por la tarde, Ecuador se encontró con una Ciudad de México sumida en un caótico tráfico bajo una intensa lluvia, lo que demoró casi tres horas el traslado de los jugadores a su hotel.

str-sem/ag