Ni las matemáticas ni los milagros evitaron eliminación de Perú, lamenta la prensa peruana

2 minutos

Lima, 4 sep (EFE).- Ni los cálculos matemáticos ni un milagro inexistente evitaron que Perú perdiera todas sus opciones de clasificar al Mundial de 2026, tras caer por 3-0 ante Uruguay en un partido de la penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas, lamentaron este jueves los medios peruanos.

«Ni matemáticas ni milagro: Perú confirma eliminación al caer por goleada 3-0 ante Uruguay», tituló la agencia oficial Andina al comentar la derrota, tras lo cual señaló que la selección nacional «cierra un ciclo marcado por la falta de renovación de futbolistas y la inestabilidad en el comando técnico».

El medio oficial añadió que la Bicolor «llegó a esta penúltima fecha sin posibilidades reales, pero aferrada a la ilusión de lograr –de milagro– un resultado que la mantuviera por lo menos con una delgada línea de vida hasta el cierre de las eliminatorias», por lo que ahora recibirá el martes a la ya clasificada Paraguay tan solo con el objetivo de no quedar en la última posición de las eliminatorias, ocupada actualmente por Chile.

Por su parte, el portal de la emisora RPP señaló que «la selección peruana mostró una pálida imagen en Montevideo, con muchos desaciertos defensivos, que le costó quedar definitivamente sin opciones de clasificar al Mundial 2026».

«Perú, a falta de un partido, consumó su peor desempeño en las eliminatorias desde que se juega con el actual formato como visitante, sin llegar a convertir gol alguno (como visitante)», acotó.

El Comercio reseñó, a su turno, que Perú «no pudo con la celeste y quedó afuera del Mundial 2026», mientras que el diario Depor ratificó que, con la goleada en Montevideo, los peruanos quedaron «eliminados matemáticamente del Mundial».

El también deportivo Ovación comentó que «la derrota en el Centenario no solo confirmó la eliminación, sino que simbolizó el fracaso de un proceso lleno de errores tácticos, decisiones desacertadas y un equipo sin rumbo».

«A pesar del aumento de cupos para esta edición, la Bicolor nunca estuvo a la altura de las circunstancias y hoy ve, una vez más, cómo el sueño mundialista se esfuma sin gloria», sentenció.

Con goles de Rodrigo Aguirre, Giorgian de Arrascaeta y Federico Viñas, la selección de Uruguay selló este jueves el boleto al Mundial de 2026 tras vencer por 3-0 a Perú y el martes, en la última jornada, visitará al también eliminado Chile. EFE

dub/hbr