Ni un paso en falso; cualquier traspié en el Mundial tiene ya graves consecuencias

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Con el inicio a partir de este miércoles de la tercera y última jornada de la primera fase, cualquier traspié puede tener graves consecuencias para los equipos, desde un cruce más complicado a la simple eliminación del torneo.

Tras los 48 primeros partidos disputados, hay pocas certezas aún: sólo seis equipos están ya clasificados (México, Estados Unidos, Argentina, Alemania, Colombia, Francia y Noruega) y cinco más ya están eliminados (Jordania, Haití, Turquía, Túnez y Panamá).

A diferencia de las otras selecciones clasificadas, Colombia, Francia y Noruega no tienen el primer puesto asegurado y estas dos últimas se lo jugarán entre ellas el viernes en Boston.

No es una cuestión menor. Acabar primero de grupo no sólo tiene un interés deportivo (a priori, un primer cruce más asequible), sino logístico también (el campeón se asegura un desplazamiento más corto).

– Doble ventaja –

Por ejemplo, si Brasil acaba campeona del Grupo C jugará en Houston; si es segunda tendrá que ir a Monterrey, con la complicación añadida de cambiar de país.

Otra de las favoritas al título, España, si acaba primera jugará con el segundo del Grupo J, Austria o Argelia, pero si tropieza contra Uruguay y finaliza segunda, se mediría en 16avos a la campeona Argentina.

Con la ampliación del Mundial a 64 equipos y el nuevo formato del torneo, en el que los ocho mejores terceros de los 12 grupos también se meterán en 16avos, renace la amenaza de los amaños, algo que se había acabado desde que la FIFA decidió, tras España 1982, que los partidos un mismo grupo se jugasen simultáneamente en la última jornada.

Esto propiciará que aunque la tercera fecha de la fase de grupos comience este miércoles, habrá equipos que hasta el sábado, una vez jueguen todas las selecciones, no sabrán si siguen adelante en el torneo.

Pero el hecho de que 4 puntos serán casi con toda seguridad suficientes para continuar el camino, habrá varios partidos en los que los equipos sabrán de antemano el resultado que les conviene a los dos.

– Riego de pactos de no agresión –

Será el caso, por ejemplo, del Paraguay-Australia del jueves. Ambos suman 3 puntos y un empate puede clasificar a los dos.

«Creo que, de algún modo, estás haciendo trampa al juego si buscas una especie de tregua cuando quedan 10 minutos. En mi opinión, eso no está bien», aseguró el defensor australiano Jason Geria.

«Es evidente que ambos podríamos clasificarnos con un punto, pero no creo que esté en nuestra naturaleza simplemente ceder o levantar el pie del acelerador», añadió.

Los equipos que jueguen más tarde, además, tendrán la ventaja de saber qué resultado les clasifica.

El hecho de que, por primera vez, el primer criterio de desempate entre equipos igualados a puntos sea el resultado del enfrentamiento directo y no la diferencia de goles también restará suspense a muchos de los partidos, al no haber nada en juego.

Será el caso del Estados Unidos-Turquía y del Argentina-Jordania, donde unos ya están clasificados como campeones de grupo y otros eliminados.

– Récords y lluvia de goles –

Todo ello no debe hacer olvidar que hasta ahora se han vivido casi dos semanas espectaculares, con récords y lluvia de goles.

En su sexto Mundial, (récord que comparten con Guillermo Ochoa aunque el portero mexicano no haya jugado en todas las ediciones) Messi se ha convertido en el máximo goleador de la historia del torneo, con 18 (superando los 16 de Miroslav Klose) y Cristiano Ronaldo ha sido el primero en marcar en seis ediciones, tras los goles el martes en la victoria de Portugal contra Uzbekistán (5-0).

Todas las estrellas presentes en el torneo han dejado ya su huella y se prevé una carrera desenfrenada por la Bota de Oro: Messi suma 5 goles, Mbappé y Haaland 4, Ronaldo y Kane 2.

A este ritmo hasta el récord de Just Fontaine de 13 goles en un solo Mundial (1958) podría acabar cayendo también.

mcd/dam