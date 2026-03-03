Nicaragüense buscado en su país por feminicidio es detenido en Panamá y será deportado

Ciudad de Panamá, 3 mar (EFE).- Un ciudadano nicaragüense buscado desde hace más de dos años en su país por un feminicidio fue detenido en un sector aledaño a Ciudad de Panamá y será deportado a Nicaragua, informó este martes la Policía Nacional (PN) del istmo.

Las fuerzas de seguridad realizaban un operativo preventivo cuando encontraron al nicaragüense, de 32 años y cuyo nombre no fue revelado, y al verificar su identidad se confirmó que está en búsqueda y captura en Nicaragua.

«El extranjero está requerido mediante oficio de captura por el delito de Femicidio y portación y uso ilegal de arma de fuego en su país natal», precisó la Policía en un comunicado de prensa.

El organismo de seguridad indicó que según el oficio de captura, que tiene «fecha del 15 de agosto de 2022, el hecho fue cometido en perjuicio de la ciudadana María Hernández Vargas (Q.E.P.D)».

El sospechoso «es solicitado por el Juzgado Distrito Penal de Audiencia Y Especializado en Violencia. El mismo será deportado a Nicaragua para ser puesto ante la Autoridad Judicial que lo solicita», añadió la información oficial. EFE

