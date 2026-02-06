Nicaragua celebra la llegada del Año Nuevo Chino y destaca los lazos bilaterales

San José, 6 feb (EFE).- El Gobierno de Nicaragua informó este viernes que junto a la embajada de China en Managua celebró la llegada del Año Nuevo Chino, y destacó que el gigante asiático se convirtió «en el principal promotor, impulsor (y) apoyo del pueblo nicaragüense para los programas y proyectos de desarrollo».

El Año Nuevo Chino o Fiesta de la Primavera es la celebración más importante en las tradiciones del calendario chino y este año, 2026, es el Año del Caballo, uno de los 12 animales del zodíaco, explicó la embajada china en Nicaragua, que organizó una recepción en Managua y reunió a delegados del Gobierno sandinista.

El asesor presidencial para la promoción de inversiones, comercio y cooperación internacional de Nicaragua, Laureano Ortega Murillo, dijo durante el acto que su país se unía a la celebración del Año Nuevo Chino, el cual, destacó, es uno de sus principales aliados.

«Reafirmamos nuestro compromiso de defender férreamente el principio de una sola China y reafirmamos que continuaremos recibiendo con brazos abiertos a nuestros hermanos chinos en Nicaragua. Son bienvenidos. Esta es su tierra para que juntos logremos avanzar en el desarrollo del pueblo nicaragüense», subrayó el asesor presidencial.

Ortega Murillo, hijo de los esposos y copresidentes del país, Daniel Ortega y Rosario Murillo, recordó que desde 2021, a raíz del restablecimiento de relaciones diplomáticas, «China se ha convertido en un aliado de los programas y proyectos del gobierno sandinista».

«En este corto tiempo China se ha convertido en el principal promotor, impulsor, apoyo del pueblo nicaragüense para los programas y proyectos de desarrollo que viene ejecutando nuestro gobierno», resaltó.

Aseguró, además, que China «se está convirtiendo también en uno de los principales pilares de las inversiones del comercio en nuestro país, aportando a la creación de miles de empleos, a la dinamización de nuestra economía y a la proyección de Nicaragua en el mundo entero», aunque no ofreció cifras.

Agradeció al presidente chino, Xi Jinping, «por la extraordinaria cooperación que ha venido desarrollando con Nicaragua en este corto tiempo y que estamos ampliando», y sostuvo que se trata de «una cooperación basada en el respeto, el trato igualitario, la no condicionalidad y que sean proyectos que vayan directamente en beneficio del pueblo nicaragüense».

El 20 de diciembre de 2023, el presidente Daniel Ortega calificó de «mejor regalo navideño» y «una gran noticia» el acuerdo entre China y Nicaragua de elevar sus relaciones diplomáticas al grado de «asociación estratégica».

Las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la República de Nicaragua se establecieron inicialmente en diciembre de 1985, durante el primer Gobierno sandinista.

En 1990, el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro estableció lazos con Taiwán y, finalmente, el 10 de diciembre de 2021 China y Nicaragua reanudaron relaciones diplomáticas después de que el país centroamericano cortara los lazos con Taipei, territorio cuya soberanía reclama China. EFE

