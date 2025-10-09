Nicaragua competirá con 494 atletas en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025



San José, 09 oct (EFE).- Nicaragua competirá con 494 atletas en 32 disciplinas deportivas en los XII Juegos Centroamericanos que se disputarán en Guatemala del 18 al 30 de octubre próximo, informó este jueves el Comité Olímpico Nicaragüense.

La delegación nicaragüense, que fue juramentada y abanderada en la víspera, es la más numerosa en su historia, destacó, por su lado, el delegado de la copresidenta de La República de Nicaragua, Maurice Ortega Murillo.

«Nicaragua participa con una delegación compuesta por un total de 494 atletas en 32 disciplinas deportivas. También participan 172 oficiales, entre entrenadores y delegados», detalló Ortega Murillo, hijo de los esposos y copresidentes de ese país, Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de medios oficiales.

La lista de nicaragüenses incluye a 34 árbitros internacionales certificados que fueron llamados por el Comité Organizador, agregó.

El delegado de la copresidencia de Nicaragua confió en que los 494 atletas «van a entregar todo en el terreno, sabrán poner en alto la bandera de Nicaragua, sabrán representar a Nicaragua y nos van a regalar nuevos triunfos, nuevas victorias».

La selección de Nicaragua es favorita para ganar la medaLla de oro en béisbol, dijo su timonel, Sandor Guido.

La prensa deportiva nicaragüense también prevé medallas en voleibol en ambas ramas, en judo, atletismo y en otras disciplinas deportivas.

La delegación nicaragüense estará abanderada por la judoka Izayana Marenco y el espigado jugador de baloncesto Kaleb Myers.

Por su lado, la vicepresidenta del Comité Olímpico Nicaragüense, Bertha Cuadra, explicó que Nicaragua debutará en dos disciplinas deportivas en los Juegos Centroamericanos, una con «el fútbol americano en su versión de fútbol flag, y los deportes electrónicos».

«Ambos deportes se desarrollarán en Panamá. Esperamos que nuestros atletas se entreguen por completo en sus competencias», anotó Cuadra, quien dijo que los 494 atletas «llevan sobre sus espaldas la responsabilidad de poner en alto el nombre» de Nicaragua.

Las competencias deportivas transcurrirán en 10 departamentos (provincias) de Guatemala, con subsedes en Panamá y Honduras.

Los Juegos Centroamericanos serán el primer evento del ciclo olímpico de cara a los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028, ya que el próximo año serán los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo (República Dominicana) y en 2027 se llevarán a cabo los Juegos Panamericanos en Lima.

La inauguración de los Juegos Centroamericanos está programada para el próximo 20 de octubre en el Ciudad Cayalá, una zona comercial y empresarial ubicada a pocos kilómetros del centro de la capital de Guatemala.

De acuerdo a las autoridades guatemaltecas, serán alrededor de 3.000 los deportistas procedentes del istmo que participen en el evento. EFE

