Nicaragua competirá en Santo Domingo 2026 con 148 deportistas

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San José, 23 jul (EFE).- Nicaragua competirá con 148 deportistas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se disputarán del 24 de julio al 8 de agosto próximo en la República Dominicana, con el béisbol, su «deporte rey», como su gran esperanza de conseguir una medalla.

Nicaragua estará representada por 148 deportistas, 35 entrenadores, 19 delegados y 2 oficiales, para un total de 204 personas en 21 disciplinas deportivas, informó este jueves el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) y el Comité Olímpico Nicaragüense (CON).

Los deportistas nicaragüenses competirán en ajedrez, atletismo, baloncesto, balonmano, béisbol, boxeo, canotaje, ciclismo, esgrima, gimnasia, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, natación, remo, surf, taekwondo, tiro deportivo, voleibol playa y deportes electrónicos.

Los atletas Erick Blandón, de natación, y Laisha Romero, de baloncesto, fueron los designados para lucir los pabellones nacionales.

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, Nicaragua obtuvo una medalla de oro, una de plata y cuatro de bronce.

El taekwondista Elián Ortega Velásquez, doble medallista de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, ganó la única medalla de oro para Nicaragua en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, en la modalidad de poomsae tradicional masculino (reconocido individual).

Los pinoleros concluyeron en el décimo sexto lugar con un total de seis medallas, por debajo de los deportistas guatemaltecos que compitieron en esa justa acogidos por Centro Caribe Sports debido a una sanción a su Comité Olímpico.

También por debajo de El Salvador, Panamá y Costa Rica, y por encima de Honduras.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 reunirán en la capital dominicana a más de 5.000 deportistas de 40 disciplinas y marcarán el inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. EFE

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