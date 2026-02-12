Nicaragua condecora al embajador de la región separatista georgiana de Abjasia

San José, 12 feb (EFE).- El Gobierno de Nicaragua otorgó este jueves la orden José de Marcoleta, en el Grado de Gran Cruz, al embajador de la región separatista georgiana de Abjasia, Inar Igorevich Ladariya, tras concluir su misión de cuatro años en el país centroamericano.

El Ejecutivo que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, otorgó la condecoración al diplomático abjasio «por su valioso aporte y gestión para el fortalecimiento de las relaciones de amistad, solidaridad y colaboración entre los pueblos y Gobiernos de la República de Abjasia y República de Nicaragua», según un acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial La Gaceta.

Abjasia, al que Nicaragua reconoce como país independiente, respaldó la reelección de Ortega y Murillo en las controvertidas elecciones generales de noviembre de 2021, cuya legitimidad fue rechazada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, y diversos países, debido a que fue obtenida con siete de sus potenciales rivales en prisión y dos en el exilio, así como la eliminación de tres partidos opositores.

En el acuerdo, el Ejecutivo sandinista destacó que durante la misión del embajador abjasio, que la desarrolló entre febrero de 2022 y diciembre de 2025, se concretó la apertura de la sede de la Embajada de Abjasia en Nicaragua y se impulsaron diversas iniciativas de cooperación en los ámbitos de cultura, educación, deportes, juventud y turismo, «en beneficio de nuestros pueblos hermanos».

Además, que a través de las gestiones impulsadas por el embajador Inar Igorevich Ladariya se realizaron «importantes visitas, encuentros e intercambios entre los Gobiernos de ambos países, consolidando los vínculos bilaterales y reafirmando una relación basada en el respeto mutuo, la solidaridad y el respaldo firme a la soberanía y autodeterminación de nuestros pueblos».

El de Nicaragua es uno de los Gobiernos que reconoce como república independiente a Abjasia, considerada por Georgia como parte de su territorio ocupado por Rusia.

Abjasia, que se independizó de Georgia en el mismo proceso que Osetia del Sur, en 2008, tiene en Nicaragua a uno de los países que la reconocen como Estado, incluyendo Rusia, Venezuela, Siria, y los pequeños Estados insulares de Nauru y Tuvalú.

El reconocimiento de Nicaragua a las naciones separatistas está relacionado a las estrechas relaciones entre el Gobierno de Ortega y Murillo, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin.EFE

