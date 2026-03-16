Nicaragua condecora al embajador de Venezuela por fortalecer lazos durante trece años

3 minutos

San José, 16 mar (EFE).- El Gobierno de Nicaragua otorgó este lunes la orden José de Marcoleta, en el Grado de Gran Cruz, al embajador de Venezuela en Managua, José Francisco Javier Arrúe de Pablo, tras concluir su misión de 13 años en el país centroamericano.

El Ejecutivo que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, otorgó la condecoración al diplomático venezolano «por su destacada labor en el fortalecimiento de los lazos históricos de hermandad, solidaridad y colaboración entre los pueblos y Gobiernos de la República de Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela», según un acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial La Gaceta.

Managua resaltó que los lazos históricos entre ambos países «se han construido y fortalecido sobre la base de los ideales del libertador de las Américas, Simón Bolívar y del general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino, padre de la revolución popular y antimperialista, compartiendo caminos de luchas y victorias contra el colonialismo y el imperialismo en defensa firme de sus procesos revolucionarios y de la soberanía, dignidad y autodeterminación de los pueblos libres de Nuestramérica-Caribeña».

En el acuerdo presidencial, Nicaragua subrayó que «recuerda con profundo respeto, admiración y gratitud al comandante eterno Hugo Chávez Frías, líder histórico de la revolución bolivariana, entrañable amigo del pueblo nicaragüense y firme defensor de las causas justas de Nuestramérica-Caribeña; quien cultivó una relación fraterna, solidaria y profundamente humana con Nicaragua, impulsando múltiples iniciativas de colaboración solidaria, en beneficio directo de las familias nicaragüenses».

Además, aseguró que los pueblos y Gobiernos de ambos países «comparten la vocación por una paz justa y duradera, en una comunidad humana de respeto, solidaridad y complementariedad, contribuyendo al nuevo orden mundial multipolar».

El acuerdo presidencial de Nicaragua no menciona al expresidente Nicolás Maduro (2013-2026), quien el pasado 3 de enero fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, en una operación militar estadonidense en Caracas y luego los trasladaron a una cárcel en Nueva York, donde enfrenta un proceso por narcotráfico.

Los Gobiernos de Managua y Caracas son estrechos aliados políticos y económicos desde la llegada al poder de la llamada revolución bolivariana, en 1999, liderada por Hugo Chávez.

Nicaragua fue uno de los primeros países en reconocer el triunfo de Maduro en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, decretado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a pesar de las protestas en contra.

Sin embargo, tras la captura de Maduro, el pasado 3 de enero, Ortega y Murillo han sido más comedidos con el Gobierno liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. EFE

mg/fa/sbb