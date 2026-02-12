Nicaragua declara edificio cultural incautado como Patrimonio Cultural de la Nación

San José, 11 feb (EFE).- El Gobierno de Nicaragua declaró este miércoles a la Casa de los Tres Mundos, ubicado en el corazón de la turística y colonial ciudad de Granada e incautada por el Estado en agosto de 2024, como Patrimonio Cultural de la Nación.

La Casa de los Tres Mundos, ubicada en la Plaza de los Leones de la histórica ciudad de Granada, fue construida en 1720 y constituye una joya arquitectónica con más de 306 años de antigüedad, destacó el Gobierno en un decreto presidencial.

Ese edificio cultural era administrado por la ONG Fundación Casa de los Tres Mundos, la que fue ilegalizada por el Ejecutivo, junto a otras 1.499 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, el 19 de agosto de 2024, por presunto incumplimiento de las leyes.

El Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, ordenó además traspasar los bienes muebles e inmuebles de esas 1.500 ONG a nombre del Estado de Nicaragua.

En su decreto, el Gobierno destacó que la ciudad de Granada es Patrimonio Cultural de la Nación y que fue fundada el 8 de diciembre de 1524, «contiguo al sitio vecino de nuestros antepasados precolombinos pueblo de Xalteva, Dirianes-Chorotegas; ciudad heroica e histórica incendiada en cuatro ocasiones, que se mantiene en su sitio de fundación original y ubicación primigenia que jamás ha sido deshabitada».

Además, que la Casa de los Tres Mundos, ubicada en el corazón de la ciudad de Granada, construida en 1720, «se proyecta como punto de referencia para el intercambio cultural y la promoción del talento nacional, en un entorno que combina historia, arquitectura y modernidad».

Asimismo, dijo que es interés del Gobierno promover el conocimiento de la cultura, el ate y la historia y el turismo; así como valorar y promover adecuadamente las expresiones que aportan al desarrollo de acciones que contribuyen a la preservación y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación, «para que la comunidad se identifique con sus valores y por lo tanto garantice su continuidad futura».

Por tanto, subrayó, declaró Patrimonio Cultural de la Nación a La Casa de los Tres Mundos, ubicada en la Plaza de los Leones, de la ciudad de Granada, «por considerarse Patrimonio Histórico y Cultural de la nación, una joya arquitectónica de más de 306 años de antigüedad, un centro de disfrute artístico, cultural, social donde se realizan actividades que permiten realzar nuestra cultura, arte y manera de ser nicaragüense». EFE

