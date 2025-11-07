Nicaragua deja fuera al portero Miguel Rodríguez para medirse a Honduras y Haití

San José, 7 nov (EFE).- El seleccionador de Nicaragua, el chileno Marco Antonio el ‘Fantasma’ Figueroa, convocó este viernes a 25 jugadores para los partidos de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026, del 13 y 18 de noviembre ante Honduras y Haití, respectivamente.

La novedad de la convocatoria es la ausencia del portero titular Miguel Rodríguez, quien recibió 3 goles de Haití y 4 de Costa Rica en las últimas dos derrotas de la Azul y Blanco, que los dejó fuera de la competencia.

La selección nicaragüense recibirá a Honduras el próximo 13 de noviembre, y posteriormente visitará´Curazao para enfrentar a Haití el día 18 del mismo mes.

Nicaragua empató en casa 1-1 con Costa Rica, perdió a domicilio 2-0 frente a Honduras, cayó en casa 0-3 ante Haití, y perdió por goleada de visita 1-4 con Costa Rica, en las cuatro primeras jornadas de la última fase de las eliminatorias de la Concacaf.

Con dos partidos por jugar, Honduras lidera el Grupo C con 8 puntos, seguido por Costa Rica (6), Haití (5), y Nicaragua (1).

Solo el líder se clasificará al Mundial de forma directa.

– Lista de convocados:

Porteros: Huberts Ibarra (CD Walter FerretI), Alyer López (Managua FC), Bryan Mayorga (UNAN Managua FC).

Defensas: Josué Quijano (Real Estelí FC), Junior Delgado (Real Estel FC), Oscar Acevedo (Real Estelí FC), Henry Niño (Real Estelí FC), Anyelo Velázquez (Diriangen FC), Emmanuel Gómez (Umecit FC-(Panamá), Ebert Martínez (Real Estelí FC), Justing Cano (Diriangén FC), Steven Caceres (Managua FC), y Cristian Reyes (Municipal Liberia-Costa Rica).

Centrocampistas: Junior Arteaga (Diriangén FC), Jonathan Moncada (Diriangén FC), Jason Coronel (Real Estelí FC), Juan Barrera (Managua FC), Marlon López (Managua FC), Ariel Aráuz (Sporting, de Costa Rica), Byron Bonilla (Real Estelí FC), Bancy Hernández (Real Estelí FC), Brayan López (Club Sport Sébaco),

Delanteros: Jaime Moreno(Barito Putera, Indonesia), Jorge García (Metagalpa FC), y Widman Talavera (Real Estelí FC). EFE

