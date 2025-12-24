Nicaragua denuncia en la ONU «actos de piratería» y «saqueo» de recursos de Venezuela

1 minuto

San José, 23 dic (EFE).- Nicaragua denunció este martes los actos de «piratería moderna» y el «saqueo» de los recursos de Venezuela por parte de EE.UU. ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que celebró una reunión de emergencia solicitada por Caracas ante las crecientes presiones de Washington que mantiene un despliegue militar cerca de la nación suramericana y ha confiscado dos buques con crudo venezolano.

«Denunciamos que estos robos, el secuestro de buques petroleros y el despojo de activos financieros, que atentan contra la soberanía del pueblo de Venezuela y constituyen un peligroso atentado contra la paz y la estabilidad de toda la región de América Latina y el Caribe, con consecuencias que impactan catastróficamente en el comercio y la navegación mundial», dijo el representante permanente de Nicaragua ante la ONU, Jaime Hermida. EFE

mg/fa/gad

(foto)