Nicaragua destaca el «positivo y creciente dinamismo» de sus relaciones con Turquía

San José, 28 oct (EFE).- Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, destacaron este martes el «positivo y creciente dinamismo» de sus relaciones con Turquía, en un mensaje de felicitación enviado desde Managua al mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan.

«Es para nuestra Nicaragua, siempre bendita y siempre libre, un motivo de especial satisfacción señalar el positivo y creciente dinamismo que caracteriza nuestras relaciones bilaterales, aunando por fortalecer día a día estos lazos de amistad, cooperación y desarrollo solidario entre nuestros pueblos y Gobiernos», señalaron Ortega y Murillo en el mensaje con ocasión de la conmemoración del 102 aniversario del Día de la República de Turquía.

En la carta, Ortega y Murillo celebraron «este día histórico que hace más de un siglo vio nacer una nación renovada y soberana, como un faro que ilumina los principios de independencia, modernidad y unidad nacional de Turquía».

Al conmemorar también la firma del Tratado de Lausana, la pareja presidencial nicaragüense rememoró «el legado visionario del mariscal de campo Mustafá Kemal Atatürk, cuyo lema perdura con inmensa vigencia y continúa siendo fuente de inspiración».

«Reciba querido presidente, nuestro abrazo fraterno, así como nuestros mejores deseos de paz, desarrollo y bienestar para el hermano pueblo de Turquía», concluyeron.

En junio de 2023, Ortega expresó sus mejores deseos al mandatario de Turquía, cuando Erdogan juró para un tercer mandato.

Entonces el líder sandinista dijo que esperaba fortalecer los lazos de amistad, solidaridad, cooperación e inversiones.

Erdogan dirige Turquía desde 2003, primero como primer ministro y desde 2014 como presidente, cargo que desde un referéndum en 2017 reúne las funciones de jefe de Estado y jefe de Gobierno.

En tanto, Ortega dirige Nicaragua desde enero de 2007 tras haber coordinado una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, y presidir por primer vez el país de 1985 a 1990.

Turquía y Nicaragua mantienen buenas relaciones en el campo político.

El Gobierno turco se ha manifestado en contra de las sanciones de EE.UU. y la Unión Europea contra altos cargos de Nicaragua y se ha mostrado dispuesto a aumentar la colaboración con el país centroamericano. EFE

