Nicaragua difunde imágenes de una cuñada de Daniel Ortega en prisión como prueba de vida

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San José, 22 may (EFE).- El Gobierno nicaragüense difundió este viernes imágenes en prisión de Angélica Patricia Chavarría Altamirano, la viuda del fallecido exjefe del Ejército de Nicaragua Humberto Ortega, después de que un organismo humanitario exigiera una prueba de vida y denunciara su detención en condiciones irregulares.

Chavarría Altamirano, detenida el 19 de mayo de 2024 en Managua junto a su esposo, es cuñada y concuñada de los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, respectivamente.

El copresidente Ortega acusó de «traición a la patria» a su hermano menor y general retirado Humberto Ortega tras cuestionar la sucesión «dictatorial» del jefe de Estado, y murió el 30 de septiembre de 2024 bajo arresto domiciliario e incomunicado.

Las imágenes fueron divulgadas por el Ejecutivo, a través del Sistema Penitenciario Nacional, adscrito al Ministerio del Interior, en la que incluyeron un video con declaraciones de la detenida.

«Angélica Chavarría, con sus propias palabras reconoce que ha sido tratada dignamente, que se han respetado todos sus derechos, que recibe visitas de su madre y otros familiares semanalmente, así como todas las atenciones médicas, medicamentos y consideraciones especiales, como el uso de un televisor para su recreación y distracción», señaló el Sistema Penitenciario Nacional en una declaración.

El Sistema indicó además que la detenida reconoce que dispone de jardines para caminar y hace sus ejercicios, por lo que, dijo, está «cumpliendo en todo con las responsabilidades de respeto a los derechos humanos en términos de salud y atenciones».

«El Sistema Penitenciario Nacional con esta publicación, y en voz de la propia ciudadana Angélica Chavarría, desconoce las falsedades que continuamente emiten los enemigos de la paz en campañas difamatorias absurdas e interesadas», concluyó.

Las autoridades no explicaron las razones por las que permanece detenida la viuda de Humberto Ortega, aunque en la declaración dicen que fueron «explicadas anteriormente».

El pasado martes, la ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua preguntó: «¿Dónde está Angélica Patricia Chavarría Altamirano? Fue detenida el 19 de mayo de 2024 y desde entonces permanece en desaparición forzada».

También exigió una prueba de vida, «información inmediata sobre su paradero, acceso a su familia y defensa legal, atención médica necesaria y garantías para su vida e integridad».

Ese organismo recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la mujer, y que tras el fallecimiento de su pareja, la «dictadura» de Ortega y Murillo seguía sin proporcionar información sobre su paradero.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y les privó de su nacionalidad y sus derechos políticos tras acusarlos de «traición a la patria». EFE

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