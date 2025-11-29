Nicaragua envía condolencias a Indonesia, Tailandia y Sri Lanka por muertos por lluvias

2 minutos

San José, 29 nov (EFE).- Nicaragua envió este sábado sus condolencias y solidaridad a Indonesia, Malasia, Sri Lanka y Tailandia por las inundaciones y deslizamientos causados por las intensas lluvias que han dejado al menos 597 muertos y centenares de desaparecidos esta semana, en uno de los temporales más destructivos que ha vivido el Sur y Sudeste Asiático en los últimos años.

El Gobierno de Nicaragua envió sus mensajes de condolencias y solidaridad por separado a las autoridades de esos cuatro países asiáticos, en los que elevó sus oraciones por las víctimas y por el pronto alivio, consuelo y recuperación de los afectados y la restauración de las zonas afectadas.

El número total de fallecidos aumentó este sábado a medida que las autoridades lograron acceder a áreas remotas y actualizar los balances, especialmente en Indonesia, el país más golpeado, mientras continúan las tareas de rescate en regiones todavía bajo el agua.

Indonesia es el país más afectado, con más de 300 fallecidos en las provincias de Sumatra del Norte, Aceh y Sumatra Occidental, donde continúan los esfuerzos para encontrar a decenas de desaparecidos en zonas que permanecen aisladas por deslizamientos de tierra y el colapso de las principales vías de comunicación.

En Tailandia las inundaciones en ocho provincias del sur han dejado al menos 162 muertos, con la provincia de Songkhla como epicentro del desastre al sumar 126 víctimas en los últimos días, mientras que el agua continúa cubriendo vastas áreas urbanas y rurales pese a que los niveles empiezan a descender en algunos distritos.

Sri Lanka decretó este sábado el estado de emergencia pública tras las lluvias torrenciales que han golpeado los 25 distritos del país, dejando 132 fallecidos reportados, 176 desaparecidos y unos 650.000 afectados.

Expertos asiáticos coinciden en que el cambio climático está intensificando la fuerza de los sistemas tropicales y alterando los patrones de lluvia en Asia, lo que incrementa la exposición de la región a inundaciones repentinas y desastres geológicos.EFE

mg/ajs