Nicaragua envía condolencias a Japón por víctimas y daños causados por sismo magnitud 7,1

Compartir

1 minuto

San José, 28 jul (EFE).- El Gobierno de Nicaragua envió este martes sus condolencias a Japón por las víctimas y los daños materiales causados tras el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la zona de Kumamoto, en el sur de Japón, que dejó al menos un muerto y unos 80 heridos.

«Con toda nuestra solidaridad y oraciones presentamos a ustedes y a las familias afectadas por el sismo de hoy en la prefectura de Kumamoto, nuestras más sinceras y sentidas condolencias, seguros de que la capacidad de su Gobierno y la resiliencia de ese pueblo hermano permitirán una pronta y eficiente recuperación», escribieron en una carta los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En la misiva, dirigida al emperador de Japón, Naruhito, y a la primera ministra, Sanae Takaichi, Ortega y Murillo expresaron que «a nombre de este pueblo nuestro, siempre fraternal y solidario, y en nuestro propio nombre, reciban ustedes el cariño y acompañamiento en estas horas de tristeza que, Dios Mediante, pronto se superarán».

Este martes, un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacudió la zona de Kumamoto, en el sur de Japón, provocando además una alerta por tsunami, según datos de la agencia meteorológica japonesa (JMA, por sus siglas en inglés).

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores. EFE

mg/fa/gf/gpv