Nicaragua envía sus condolencias a Chile por los incendios que han dejado 21 muertos

2 minutos

San José, 22 ene (EFE).- El Gobierno de Nicaragua envió este jueves sus condolencias a Chile por los 21 fallecidos en los megaincendios que han devastado más de 40.000 hectáreas en la zona centro-sur de ese país.

«Hermano pueblo chileno: conocedores de los trágicos incendios que han cobrado ya la vida de valiosos hermanos en ese querido país, extendemos a usted nuestras sinceras y sentidas condolencias, que hacemos extensivas a las familias y comunidades de las zonas afectadas», escribieron los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, en una carta.

En la misiva, dirigida a su homólogo chileno, Gabriel Boric, Ortega y Murillo dijeron que «desde la fortaleza y la fuerza de ese pueblo hermano, estamos seguros que de este infortunio saldrán adelante, y nuestras oraciones en hermandad y solidaridad llegan con el gran cariño de esta Nicaragua bendita y siempre libre».

Varios megaincendios originados el sábado en Chile han destruido hasta ahora más de 40.000 hectáreas en las regiones de Ñuble y Biobío, a 400 y 500 kilómetros al sur de la capital, respectivamente, y han destruido más de 800 viviendas.

Según el último reporte de la estatal Corporación Nacional Forestal (Conaf), actualmente hay 47 incendios activos en todo ese país, de los cuales 17 están catalogados de megaincendios por su gran tamaño, su alta intensidad, su rápida propagación y su capacidad de generar fenómenos meteorológicos propios.

En la temporada actual 2025-2026, que comenzó el pasado septiembre, ya se han destruido más de 64.000 hectáreas, lo que implica un incremento de más del 226 % frente a la temporada 2024-2025, cuando se quemaron 19.252 hectáreas.

Por su abrupta topografía, sus grandes bosques y su clima, Chile siempre ha tenido incendios, pero su frecuencia e intensidad ha aumentado desde 2010 debido al cambio climático y la sequía que dura más de una década, de acuerdo a la Conaf.

El presidente Boric decretó este jueves dos días de luto por los 21 fallecidos en los megaincendios que han devastado más de 40.000 hectáreas en la zona centro-sur de ese país. EFE

