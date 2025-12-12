Nicaragua envía sus condolencias a Indonesia tras incendio que deja 22 muertos

2 minutos

San José, 11 dic (EFE).- El Gobierno de Nicaragua expresó este jueves sus condolencias al presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, tras el incendio en un edificio del centro de Yakarta, en el que fallecieron al menos 22 personas.

«Hermano Presidente, con profunda tristeza hemos recibido la dolorosa noticia del incendio ocurrido en Yakarta el pasado 9 de diciembre, que provocó la pérdida de vidas de decenas de hermanas y hermanos indonesios», escribieron los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, en una carta dirigida a su homólogo de Indonesia.

Ortega y Murillo expresaron sus profundas condolencias y muestras de solidaridad a Subianto, a su pueblo y Gobierno, en especial a las familias y seres queridos «de quienes han partido, elevando nuestras oraciones por el consuelo, la fortaleza y la paz espiritual que sólo Dios misericordioso puede otorgar en estos tiempos difíciles».

Al menos 22 personas fallecieron y 19 fueron rescatadas con vida, conforme al último balance oficial, por el incendio declarado el martes en un edificio del centro de Yakarta, que, según los bomberos, comenzó por un cortocircuito.

El edificio afectado, conocido en Yakarta como la torre de Terra Drone, es un complejo de oficinas, entre las que se cuentan la filial local de la empresa japonesa Terra Drone, líder global en soluciones de drones y movilidad aérea avanzada.

Las autoridades de Indonesia investigan si el propietario y el gestor del edificio de siete plantas de Yakarta que sufrió un incendio que ha causado 22 muertos incurrieron en un delito de negligencia.

El gobernador de la capital, Pramono Anung, destacó la ausencia de salidas de emergencia y el tamaño de las escaleras que dificultó la evacuación.

Según la cadena pública japonesa NHK, la Policía indonesia también analiza los detalles del incendio por si está vinculado a una supuesta explosión de una batería en la planta baja del edificio, desde donde se propagó a las plantas superiores. EFE

