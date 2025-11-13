Nicaragua envía sus condolencias a Turquía por el accidente de un avión militar

2 minutos

San José, 13 nov (EFE).- Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, expresaron este jueves sus «sinceras condolencias» al líder turco, Recep Tayyip Erdogan, tras estrellarse un avión militar de Turquía en Georgia poco después de haber despegado de un aeródromo azerbaiyano y que dejó 20 soldados muertos.

«Con solidaridad y respeto hacemos llegar a usted y al hermano pueblo de Turquía nuestras más sinceras condolencias ante la dolorosa noticia del trágico accidente aéreo en el que perdieron la vida valiosos miembros de las Fuerzas Armadas turcas», escribieron Ortega y Murillo en una carta dirigida a Erdogan.

«Transmitimos nuestro sentimiento de solidaridad y acompañamiento a las familias de los militares fallecidos, así como a las autoridades y a toda la nación turca, en este momento de duelo y consternación», continuaron.

En la misiva, Ortega y Murillo aseguraron a Erdogan su «acompañamiento fraternal» y que elevarían sus oraciones «por las almas de quienes fallecieron cumpliendo con honor su deber patriótico».

La aeronave de transporte, del tipo C-130 Hercules, había salido el martes por la tarde desde Azerbaiyán – con destino a Turquía – y se estrelló en la zona fronteriza entre ese país y Georgia.

El miércoles el Ministerio de Defensa en Ankara confirmó la muerte de los veinte soldados turcos ocupantes de la aeronave, detalló sus nombres pero no se pronunció sobre las posibles causas del accidente.

La aeronave siniestrada era un C-130 Hercules, un avión de transporte militar turbohélice de cuatro motores diseñado y fabricado por la compañía estadounidense Lockheed Martin. EFE

