Nicaragua envía sus felicitaciones a Irán por el aniversario de su «gloriosa revolución»

San José, 10 feb (EFE).- El Gobierno de Nicaragua saludó este martes al de Irán con motivo del 47 aniversario de la Revolución Islámica iraní, que encabezó el fallecido ayatolá Ruholá Jomeini.

«Al conmemorar el 47 aniversario de la gloriosa revolución islámica iraní este 11 de febrero, transmitimos en nombre del pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, y en nuestro propio nombre, nuestras más cálidas y revolucionarias felicitaciones a ustedes, al Gobierno y al hermano pueblo de la República Islámica de Irán», escribió el presidente del país, Daniel Ortega, en una carta.

En la misiva, dirigida al ayatolá Alí Hoseini Jamenei, líder supremo de la Revolución Islámica de Irán, y a Masoud Pezeshkian, presidente iraní, a los que tildó de «hermanos», Ortega también envió, junto a su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, su «abrazo fraterno y revolucionario, con el cariño del pueblo nicaragüense para el pueblo iraní».

«La paz, misericordia y bendiciones de Dios sea con ustedes y con su noble pueblo», concluyeron.

El Gobierno de Nicaragua celebrará también el 47 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, que derrocó con las fuerzas de las armas, el apoyo del pueblo y de una parte de la comunidad internacional a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle el 19 de julio de 1979.

En 1979, la Revolución Islámica derrocó al último Sha de Persia, Mohamad Reza Pahlevi.

Ortega es uno de los principales aliados de Irán en Latinoamérica y el 10 de enero de 2012, cuando juró para su tercer mandato y segundo consecutivo de cinco años, respaldó el programa nuclear iraní y pidió a Israel que se «desarme» para evitar un conflicto bélico.

En febrero de 2023, los Gobiernos de ambos países firmaron en Managua un memorando sobre cooperación y consultas públicas, durante la visita del canciller iraní, Hossein Amir-Abdollahian, en el país centroamericano.

Esa fue la segunda visita de un representante del Gobierno iraní en Nicaragua desde enero de 2022, cuando Teherán envió a la ceremonia de la última investidura de Ortega como presidente a Mohsen Rezai, uno de los imputados por la Justicia argentina por el atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires.

La tercera visita a Managua la hizo el fallecido presidente de Irán, Ebrahim Raisí, en junio de 2023, cuando resaltó que los nexos con el país centroamericano son estratégicos.

Las relaciones entre Irán y Nicaragua son muy estrechas desde que en enero de 2007 retornó al poder Ortega, uno de los principales aliados de Teherán en Latinoamérica. EFE

