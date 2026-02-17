Nicaragua envías sus condolencias por el fallecimiento del reverendo Jesse Jackson

San José, 17 feb (EFE).- El Gobierno de Nicaragua envió sus condolencias al pueblo de los Estados Unidos por el fallecimiento del reverendo estadounidense Jesse Jackson, de quien destacó su legado en defensa de los derechos civiles de los más vulnerables.

«Desde nuestra Nicaragua, bendita y siempre libre, transmitimos nuestras más profundas condolencias al pueblo de los Estados Unidos de América por el fallecimiento del reverendo Jesse Louis Jackson, a la edad de 84 años, este 17 de febrero», anotó el Ejecutivo nicaragüense en una declaración.

El Gobierno, que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, hizo extensiva sus muestras de solidaridad a la familia y seres queridos «del hermano Jesse Jackson, a quien recordamos por su larga vida al servicio de pueblo norteamericano».

También, «su legado en defensa de los derechos civiles de los más vulnerables, de los oprimidos, olvidados y marginados, de los que no tienen voz; y su invariable compromiso con la justicia, la dignidad y la igualdad de todos los pueblos del Mundo, manteniendo viva la esperanza», subrayó Managua.

El Gobierno sandinista dijo estar seguro «que el reverendo Jesse Jackson deja una huella imborrable» y elevó sus «oraciones al Dios Todopoderoso para que sus seres queridos encuentren paz y consuelo en su memoria».

Jackson (1941-2026), ministro bautista y dos veces aspirante a la candidatura presidencial estadounidense, murió este martes rodeado de sus seres queridos a los 84 años, según anunció hoy su familia.

Considerado una icónica figura del movimiento en favor de los derechos civiles en Estados Unidos, el reverendo reveló que padecía de Parkinson en 2017 y fue hospitalizado en noviembre pasado para recibir tratamiento por una enfermedad neurodegenerativa rara y particularmente grave, la parálisis supranuclear progresiva (PSP). EFE

