Nicaragua excarcela a 38 personas que celebraron la captura de Maduro, según una ONG

afp_tickers

2 minutos

El gobierno de Nicaragua, encabezado por el matrimonio Daniel Ortega y Rosario Murillo, excarceló a 38 presos que celebraron en redes sociales la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, informó este miércoles una ONG en el exilio.

La ONG Monitoreo Azul y Blanco, que recopila denuncias de violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, registró al menos 71 detenidos entre el 3 y 8 de enero por celebrar o manifestar estar a favor de la captura durante una operación militar estadounidense de Maduro, aliado de Ortega y Murillo.

«Lo que hemos confirmado (…) es que 38 personas de ese grupo fueron excarceladas», dijo la vocera de la ONG, Claudia Pineda, en entrevista con el periódico digital 100% Noticias, también en el exilio.

Pineda, quien no dio mayores detalles de las fechas de las liberaciones, indicó que los excarcelados quedaron bajo un régimen de «reporte y control» en el que deben «informar cada movimiento que van a hacer».

Hasta el momento el gobierno nicaragüense no se han pronunciado sobre estas excarcelaciones como sí hizo a principios de enero, cuando anunció la liberación de «decenas» de opositores y críticos encarcelados ante la presión de Estados Unidos.

La Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos recriminó recientemente al «régimen ilegítimo de Murillo y Ortega» por detener nicaragüenses por darle «me gusta» a publicaciones en redes sociales y exigió la liberación de todos los presos políticos.

El jueves pasado, Ortega se sumó «al clamor» para la liberación de Maduro, quien junto a su esposa Cilia Flores enfrentan en Nueva York un juicio por supuesto tráfico de drogas.

bur/hma/dga