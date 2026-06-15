Nicaragua exporta casi 50.000 animales exóticos y gana 5,3 millones de euros este 2026

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San José, 15 jun (EFE).- Nicaragua ha exportado 49.732 ejemplares de especies exóticas en los primeros cinco meses de este año, entre ellas ranas verdes de ojos rojos, gallego verde, boa común, pichete y caracol rosado, y ha obtenido unos 6,2 millones de dólares (unos 5,3 millones de euros), según informa este lunes el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena).

El Marena ha indicado que entre enero y mayo pasados han emitido 146 permisos CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) para la exportación de fauna silvestre reproducida en zoocriaderos autorizados, generando ingresos por un monto de factura de 6,2 millones de dólares.

De los permisos CITES, se ha exportado un total de 49.732 especímenes de diversas especies, como rana de ojos rojos, gallego verde, rana flecha, ranita de vidrio, pichete (lagartija) verde, cola chata, boa común, tortuga sabanera y gallego, entre otras, con destino a países como Tailandia, Francia, Canadá, Hong Kong (China), Estados Unidos, México, Japón y Corea del Sur, como señala la información.

Conforme al Marena, esas exportaciones se han realizado en cumplimiento de los criterios establecidos por la CITES, «garantizando el uso sostenible y la conservación de la biodiversidad».

Entre las especies con mayor demanda destacan las ranas verdes de ojos rojos, la rana flecha, rana camufle, gallego verde, falso coral, pichete verde, cola chata, geko atigrado, entre otros, de acuerdo con las autoridades.

Japón, Estados Unidos, Hong Kong de la República Popular China, Alemania, Canadá, el Reino Unido y Taiwán son los principales países de destino de los animales exóticos exportados por Nicaragua, donde son adquiridos principalmente como mascotas.

Los animales exóticos no lo son tanto en Nicaragua, un país tropical con más de 12.400 especies de fauna.

En Nicaragua hay registrados ante el Ministerio de Ambiente nueve zoocriaderos y seis de ellos son exportadores. EFE

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