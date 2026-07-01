Nicaragua ha recibido a 116 migrantes de 16 nacionalidades deportados por EE.UU.

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San José, 1 jul (EFE).- Nicaragua ha recibido a 116 migrantes de 16 nacionalidades deportados por Estados Unidos entre enero de 2025 y lo que va de 2026, según el Proyecto de Datos sobre Deportaciones, cuyos registros fueron analizados y divulgados este miércoles por la plataforma nicaragüense Confidencial.

El Proyecto de Datos de Deportación es una iniciativa académica e investigativa dirigida principalmente por expertos de la Universidad de California en Berkeley, y de las universidades de Columbia, de Princeton y de Rutgers, que obtiene, publica y analiza datos internos del Gobierno de EE.UU. sobre la aplicación de las leyes de inmigración, según su página web.

Según Confidencial, Nicaragua ha aceptado de EE.UU. a 116 migrantes de 16 nacionalidades: Honduras (22 ciudadanos), Cuba (19), Ecuador (17), Guatemala (11), Colombia (11), Perú (7), El Salvador (6), Venezuela (6) y Nigeria (5).

En la lista también hay uno o dos ciudadanos de Bangladés, Costa Rica, República Dominicana, India, Irán y México, de acuerdo con datos del portal, que se define como de académicos y abogados que comparten un compromiso con la transparencia en los datos de aplicación de las leyes de inmigración.

El Gobierno que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua no han informado sobre la llegada de esos migrantes de diversas nacionalidades.

De manera oficial, Nicaragua no tiene un convenio con EE.UU. como tercer país receptor de deportados, como sí lo tiene Washington con otros países de Centroamérica.

La plataforma Confidencial anotó que el régimen sandinista ha aceptado el ingreso a Nicaragua de esos migrantes en secreto, «tal como lo hace con los nicaragüenses, a quienes decide si acepta el ingreso o no».

Los 116 migrantes extranjeros fueron enviados a Nicaragua principalmente de forma individual o en pareja, aunque hubo dos fechas, el 19 de marzo y el 9 de mayo de 2025, en las que fueron deportados grupos de cinco y seis personas, según el Proyecto de Datos.

El 33 % de los extranjeros partió del Aeropuerto Internacional de Miami y el 25 % del Aeropuerto Internacional de Alejandría, en Luisiana.

Un total de 82 de los 116 migrantes fueron deportados bajo el ‘código 8’, que se usa con quienes fueron interceptados y rebotados en la frontera y quienes fueron sacados del interior de ese país.

A 22 extranjeros se les aplicó el ‘código 3’, que es una «salida voluntaria» de Estados Unidos otorgada por un juez de inmigración.

A once se les aplicó el ‘código 6’, que se utiliza contra migrantes que se encontraban en Estados Unidos y fueron detenidos por violar las leyes de inmigración.

Hubo un caso de un migrante que se le aplicó el ‘código cero’, que es la opción que le da un oficial de migración de retirarse voluntariamente, de acuerdo con la información.

EE.UU. ha establecido acuerdos de traslado de deportados a terceros países con treinta naciones, en donde no se incluye a Nicaragua.EFE

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