Nicaragua nombra a una nueva ministra de Salud, la quinta en los últimos siete años

San José, 29 oct (EFE).- Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, nombraron este miércoles a la diputada suplente Meyling Lizeth Brenes Calderón como nueva ministra de Salud, la quinta en los últimos siete años.

Brenes Calderón, médica y cirujana de profesión, reemplaza a Ofelia María Villalobos Bravo, quien renunció a su cargo como titular del Ministerio de Salud de Nicaragua cinco meses después de su nombramiento, según un acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial La Gaceta.

Villalobos Bravo reemplazó a su vez a Martha Verónica Reyes Álvarez, quien renunció en octubre de 2024 y había asumido la cartera tras la destitución de Carolina Dávila en medio de la pandemia de covid-19 y que luego fue nombrada asesora presidencial para temas de salud.

Dávila, por su lado, había sustituido a Sonia Castro luego de que fuera objeto de sanciones internacionales, incluidas de Estados Unidos, por «violaciones significativas de los derechos humanos».

Al igual que Dávila, Castro pasó a formar parte del equipo de asesores presidenciales en temas de salud.

La nueva titular del Ministerio de Salud (Minsa) se graduó en medicina y cirugía en la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) en 2013.

En el Minsa ha ocupado diversos cargos administrativos, incluyendo la subdirección del Sistema Local de Atención Integral en Salud (Silais) de Managua.

Además, fue electa diputada suplente por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en las elecciones generales de 2021 para el período 2022-2007. EFE

